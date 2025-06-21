مدير معهد تطوير الإنترنت الروسي:أهمية تعزيز التعاون الرقمي مع البحرين

مدير معهد تطوير الإنترنت الروسي:أهمية تعزيز التعاون الرقمي مع البحرين
أكد أليكسي غوريسلافسكي، المدير العام لمعهد تطوير الإنترنت في روسيا، أهمية توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين في مجالات الإنترنت وتقنية المعلومات، خاصة في ظل التوجه المتنامي نحو الاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى.
وأشار غوريسلافسكي على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إلى أن البحرين تُعد من الدول الرائدة في المنطقة في تبني التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا استعداد المعهد لفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات البحرينية لتبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وتطوير المحتوى المحلي.
وحول التعاون مع المملكة، قال: «نرى في البحرين شريكا واعدا في مجال التكنولوجيا الرقمية، بفضل رؤيتها المتقدمة وبنيتها التحتية المتطورة. نرحب بالتعاون في مشاريع محتوى موجه للشباب، وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ونأمل بإنشاء برامج مشتركة تخدم مصالح بلدينا.«
وشغل غوريسلافسكي سابقًا مناصب قيادية في مجموعة Rambler & Co بين عامي 2013 و2020، كما تولّى منصب نائب رئيس إدارة المشاريع العامة في الإدارة الرئاسية الروسية خلال الفترة من 2017 إلى 2020، حيث كان مسؤولًا عن الإشراف على قطاع الإنترنت.
ومنذ ديسمبر 2021، يترأس المعهد المستقل غير الربحي لتطوير الإنترنت، والذي تم تأسيسه لتنظيم العلاقة بين صناعة الإنترنت والحكومة الروسية، والدفاع عن مصالح الشركات العاملة في هذا القطاع. كما يتولى المعهد حالياً الإشراف على مسابقة حكومية لإنتاج محتوى رقمي موجه لفئة الشباب.
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