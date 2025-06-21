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مدير معهد تطوير الإنترنت الروسي:أهمية تعزيز التعاون الرقمي مع البحرين

مدير معهد تطوير الإنترنت الروسي:أهمية تعزيز التعاون الرقمي مع البحرين

2025-06-21 10:43:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬أليكسي‭ ‬غوريسلافسكي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬تطوير‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬أهمية‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنترنت‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجه‭ ‬المتنامي‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬وصناعة‭ ‬المحتوى‭.‬

وأشار‭ ‬غوريسلافسكي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استعداد‭ ‬المعهد‭ ‬لفتح‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬البحرينية‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وإطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتطوير‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي‭.‬

وحول‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬شريكا‭ ‬واعدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية،‭ ‬بفضل‭ ‬رؤيتها‭ ‬المتقدمة‭ ‬وبنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭. ‬نرحب‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬محتوى‭ ‬موجه‭ ‬للشباب،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والبيانات،‭ ‬ونأمل‭ ‬بإنشاء‭ ‬برامج‭ ‬مشتركة‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬بلدينا‭.‬‮«‬

وشغل‭ ‬غوريسلافسكي‭ ‬سابقًا‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ Rambler ‭&‬ Co ‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2020،‭ ‬كما‭ ‬تولّى‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الرئاسية‭ ‬الروسية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬2020،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مسؤولًا‭ ‬عن‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الإنترنت‭. ‬

ومنذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021،‭ ‬يترأس‭ ‬المعهد‭ ‬المستقل‭ ‬غير‭ ‬الربحي‭ ‬لتطوير‭ ‬الإنترنت،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬لتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬صناعة‭ ‬الإنترنت‭ ‬والحكومة‭ ‬الروسية،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬كما‭ ‬يتولى‭ ‬المعهد‭ ‬حالياً‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬مسابقة‭ ‬حكومية‭ ‬لإنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬رقمي‭ ‬موجه‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭.‬

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