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توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر

توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر

2025-06-21 10:42:16
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ جديدة عرعر، وذلك ضمن أعمالها الميدانية في ختام موسم حج 1446هـ.
وتتضمن الهدية نسخًا من المصحف الشريف بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، حرصًا على إيصال هذه الهدية المباركة إلى الحجاج من مختلف الجنسيات.
وعبّر عدد من الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على ما قدمته من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، مؤكدين أن هذه الهدية تمثل ختامًا مشرفًا لمسيرة إيمانية حفلت بالعناية والاهتمام، وتجسد القيم السامية التي تنطلق منها هذه البلاد المباركة.​

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