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توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ جديدة عرعر، وذلك ضمن أعمالها الميدانية في ختام موسم حج 1446هـ.
وتتضمن الهدية نسخًا من المصحف الشريف بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، حرصًا على إيصال هذه الهدية المباركة إلى الحجاج من مختلف الجنسيات.
وعبّر عدد من الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على ما قدمته من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، مؤكدين أن هذه الهدية تمثل ختامًا مشرفًا لمسيرة إيمانية حفلت بالعناية والاهتمام، وتجسد القيم السامية التي تنطلق منها هذه البلاد المباركة.
وتتضمن الهدية نسخًا من المصحف الشريف بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، حرصًا على إيصال هذه الهدية المباركة إلى الحجاج من مختلف الجنسيات.
وعبّر عدد من الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على ما قدمته من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، مؤكدين أن هذه الهدية تمثل ختامًا مشرفًا لمسيرة إيمانية حفلت بالعناية والاهتمام، وتجسد القيم السامية التي تنطلق منها هذه البلاد المباركة.
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