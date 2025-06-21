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5 مواقع معرفية لضيوف الرحمن

5 مواقع معرفية لضيوف الرحمن

2025-06-21 10:42:16
(MENAFN- Al Watan) تضم أروقة وساحات المسجد النبوي الشريف عددًا من المواقع والمعارض النوعية التي تسهم في تعزيز تجربة الزوار من ضيوف الرحمن عبر محتوى معرفي تاريخي، يعكس عمق الإرث الإسلامي، وحفاوة المدينة المنورة بزوارها.
الجهة الجنوبية
يبرز من بين هذه المواقع معرض عمارة المسجد النبوي، المقام في الجهة الجنوبية من الساحة مقابل المخرجين ((308)) و((309))، ويعرض مراحل تطور عمارة المسجد النبوي باستخدام تقنيات حديثة وأساليب عرض تفاعلية، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً.
وتحتضن الجهة الجنوبية من الساحة أيضًا المعرض الدولي للسيرة النبوية، المقام أمام المخرجين ((306)) و((307))، ويعمل من الساعة 4:30 عصرًا حتى 10:30 مساءً.
مكتبة صوتية
وفي المرفق رقم ((204)) بالساحات الجنوبية، يقام معرض نوادر المخطوطات، الذي يفتح أبوابه من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً، ويضم مجموعة فريدة من المخطوطات والوثائق التاريخية والنقوش التي تحكي تطور الكتابة الإسلامية عبر العصور، مما يثري الجوانب الثقافية والمعرفية للزوار.
وتوفر مكتبة المسجد النبوي - الواقعة عند باب ((10)) من الجهة الغربية - خدماتها للزوار على مدى الساعة، وتضم أقساما عدة، منها قسم المخطوطات، وقسم الكتب النادرة، ومكتبة صوتية، بالإضافة إلى أقسام فنية متخصصة.
ويشكل قسم المخطوطات والكتب النادرة، الواقع داخل المسجد النبوي قرب باب عثمان، محطة مهمة للباحثين والمهتمين، بما يحتويه من أكثر من 4 آلاف مخطوطة أصلية، وقرابة 60 ألف مخطوطة رقمية.

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