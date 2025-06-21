القضاء الأميركي يبطل بشكل نهائي قرار حرمان جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب

أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، أمرا يبطل بشكل نهائي قرارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب.

وذكرت شبكة (سي ان ان الأميركية) الإخبارية الأميركية أن قرار القاضية الفيدرالية صدر في خضم مستمر بين المؤسسة الجامعية العريقة والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب أعلن مطلع الشهر الجاري تعليق دخول الطلاب والباحثين الأجانب الراغبين في الدراسة أو إجراء أبحاث في جامعة هارفارد الأميركية مع استمرار الأزمة بين الجامعة الأقدم في الولايات المتحدة والإدارة الأميركية بسبب خلافات تتعلق أساسا بتظاهرات طلابية مطالبة بإنهاء الحرب على غزة ووقف إرسال الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته المتكررة ومجازره المستمرة في القطاع المحاصر فيما تتهم الحكومة الأميركية الجامعة بأن لها صلات بالحزب الشيوعي الصيني.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وقع حينها «إعلانا (رئاسيا) لحماية الأمن القومي بتعليق دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد».

وينص الإعلان الرئاسي على تأشيرات الطلاب والباحثين الأجانب الموجودين حاليا في الجامعة «الذين يستوفون معايير الإعلان الرئاسي» لكن البيت الأبيض نبه إلى أن هذا الإعلان الرئاسي «لا ينطبق على الأجانب الذين يدرسون في جامعات أميركية أخرى من خلال برنامج تأشيرات التبادل الطلابي ويعفي الأجانب الذين يعتبر دخولهم في المصلحة الوطنية».

وأعلنت الحكومة الأميركية قبل ذلك تشديد إجراءاتها ضد جامعة هارفارد مع استمرار المساعي الرسمية للضغط على الجامعات لتبني تغييرات داخلية بينها إجراءات عقابية ضد الطلاب المنادين بوقف الحرب على غزة.

واتخذت الحكومة الفيدرالية الأميركية مطلع مايو الماضي قرارا بوقف التمويل الحكومي لجامعة هارفارد التي رفضت مطالب حكومية بينها اتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد الطلاب الداعمين لغزة. وأصدرت محكمة أميركية في مايو 2025 أمرا تقييدا مؤقتا يبطل قرار الحكومة الأميركية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب.