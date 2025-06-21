أوروبا تدرس تعليق التجارة مع إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في غزة

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن مسودة أوروبية أن ثمة مؤشرات على انتهاك إسرائيل التزاماتها بشأن حقوق الإنسان بسبب سلوكها في قطاع غزة والضفة الغربية.وأفادت المسودة الأوروبية بأنه من المتوقع أن تقدم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس لوزراء الخارجية خيارات تشمل تعليقا كاملا للتجارة مع إسرائيل.وذكرت الوثيقة الداخلية التي أعدتها خدمة العمل الخارجي الأوروبية، بالاستناد إلى نتائج موثقة صادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وغيرهما من الهيئات الدولية، أن «هناك مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون أخلت بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل». وينص الاتفاق، الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على أن هذه العلاقات الثنائية لا بد أن تقوم على «احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية».وذكرت «يورونيوز»، نقلا عن المراجعة المسربة، أن أفعال إسرائيل في غزة، بما في ذلك القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والهجمات على البنية التحتية الطبية، وتشريد المدنيين، وعنف المستوطنين قد تشكل انتهاكا لهذه الالتزامات.ونقلت «رويترز» عن الوثيقة قولها إن «القيود الإسرائيلية المستمرة على توفير الغذاء والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية تؤثر على جميع سكان غزة الموجودين في الأراضي المتضررة».إلى ذلك، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن غزة تواجه جفافا، فيما قالت وسائل إعلام، نقلا عن مراجعة سرية أعدتها الخدمة الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن تصرفات إسرائيل في غزة ربما انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمته البلاد مع الاتحاد الأوروبي.وقال المتحدث باسم «اليونيسف» جيمس إلدر للصحافيين في جنيف: «سيبدأ الأطفال بالموت عطشا. 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لاتزال تعمل».وأضاف أن المستويات حاليا «أقل بكثير من معايير الطوارئ فيما يتعلق بمياه الشرب لسكان غزة». وذكرت «اليونيسف» أيضا أن هناك زيادة بواقع 50% في عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات الذين دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج من سوء التغذية بين أبريل ومايو في غزة، وأن نصف مليون شخص يعانون الجوع.إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك بأن إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى قطاع غزة منذ 16 أسبوعا.ميدانيا، استشهد 18 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، أمس، بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.وذكرت مصادر طبية في غزة أن ستة فلسطينيين استشهدوا، وأصيب عشرة آخرون على الأقل، برصاص قوات الاحتلال، أثناء انتظارهم أمام نقطة «توزيع مساعدات»، غرب مدينة رفح جنوب القطاع.من جهته، أفاد مستشفى العودة في النصيرات، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة 15 آخرين برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب مفترق الشهداء وسط القطاع.

MENAFN21062025000130011022ID1109705146