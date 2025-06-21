وزير الخارجية الإيراني في روسيا غدا غداة مباحثاته النووية مع الترويكا الأوروبية

يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، غدا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بحسب ما أفادت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية نقلا عن شبكة (إن بي سي نيوز) الإخبارية الأميركية.وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أمس، أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين «سيسرعون وتيرة المفاوضات» مع طهران.وأوضح ماكرون في منشور على منصة «إكس» أن تسريع وتيرة التفاوض يهدف إلى «الخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر».وقال إنه أبلغ بزشكيان بـ«قلقه العميق من البرنامج النووي الإيراني»، مجددا التأكيد أن طهران «لا يمكنها الحصول على السلاح النووي»، ويتوجب عليها «تقديم كل الضمانات (لتأكيد) أن غاياتها (من البرنامج النووي) هي سلمية»جاء ذلك غداة المباحثات التي عقدها عراقجي في جنيف، أمس الأول، مع وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والتي تناولت البرنامج النووي الايراني.وعقب المباحثات، عراقجي عن استعداد إيران للنظر في الحلول الديبلوماسية، «حال وقف العدوان ومحاسبة المعتدي على الجرائم التي ارتكبها».وقال وزير الخاريجة الايراني في بيان إنه «في حال وقف العدوان ومحاسبة المعتدي على الجرائم التي ارتكبها، فإن إيران على استعداد للنظر في الحلول الديبلوماسية».وتابع أنه أوضح بشكل صريح وشفاف خلال مباحثات جنيف أن القدرات الدفاعية لإيران ليست قابلة للتفاوض.كما أعرب عن ترحيب إيران باستمرار الحوار مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، والاستعداد للقاء مجددا في المستقبل القريب، وفقا لوكالة انباء تسنيم الدولية الإيرانية.وعقب اختتام محادثات جنيف التي استمرت 3 ساعات، حث وزراء خارجية «الترويكا» الأوروبية والاتحاد الأوروبي على إيجاد «حل تفاوضي» لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.وقال البيان الذي صدر عقب مباحثات جنيف التي عقدها وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الايراني: «نحث على إيجاد حل تفاوضي لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أو امتلاكه أبدا».وأضاف: «نؤكد على المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن توسع إيران في برنامجها النووي».وتابع: «نعبر عن دعمنا لاستمرار المناقشات ونرحب بالجهود الأميركية المستمرة للبحث عن حل تفاوضي، كما نعبر عن استعدادنا للقاء مرة أخرى في المستقبل».وشدد البيان: «على جميع الأطراف الامتناع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة».من جهة أخرى، ندد وزير الخارجية الإيراني بالهجمات الإسرائيلية على بلاده، معتبرا أنها «خيانة» للجهود الديبلوماسية التي كانت تبذل مع الولايات المتحدة، ومؤكدا أن طهران وواشنطن كانتا ستتوصلان إلى «اتفاق واعد» في شأن البرنامج النووي الإيراني.وقال عراقجي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «هوجمنا في وسط عملية ديبلوماسية». ودان خلال أول انتقال له إلى الخارج منذ بدء الضربات، الهجوم الإسرائيلي ووصفه بأنه «عمل عدواني شنيع».وتابع «كان من المفترض أن نلتقي الأميركيين في 15 يونيو الجاري لصوغ اتفاق واعد جدا لحل سلمي للقضايا التي تم اختلاقها بشأن برنامجنا النووي السلمي».

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