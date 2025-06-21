المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تداعيات خطيرة على أمن المنطقة لهجمات الاحتلال على إيران





العنزي: استمرار هذه الأوضاع المتدهورة قد يؤدي إلى عواقب كارثية وتفاقم من حدة التوتر

ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار



جددت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة إدانتها لهجمات الاحتلال الإسرائيلي على إيران ومنشآتها النووية محذرة من خطورة تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها باعتبارها انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران.وقال العنزي «نستشعر خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة ونؤكد أن استمرار هذه الأوضاع المتدهورة قد يؤدي إلى عواقب كارثية وتفاقم من حدة التوتر الأمر الذي يهدد بتقويض فرص الحل الديبلوماسي والسلام المنشود».وجدد في هذا الصدد الموقف الثابت للمجموعة حيال الأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل مساعيها الديبلوماسية المكثفة لخفض التصعيد وتجنب اتساعه من منطلق الحرص على تغليب الديبلوماسية والحوار.ودعا نائب مندوب الكويت باسم المجموعة الخليجية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف الأعمال العدائية فورا في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تستوجب منا جميعا اليقظة والحكمة.وأضاف العنزي أن المجموعة تدعو أيضا إلى تجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع والعودة إلى مسار الحوار والمفاوضات كونه السبيل الأمثل والوحيد لتجاوز الأزمة الحالية وضمان استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياتهما نحو الإيقاف الفوري لهذه الحرب ومنع التصعيد والدفع باتجاه مواصلة المفاوضات الأميركية- الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني بوساطة سلطنة عُمان.وشدد العنزي على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.ولفت إلى الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن الوقائي ومنع استهداف المنشآت النووية لما في ذلك من مخاطر جسيمة على المستويين الإنساني والبيئي ويعد تهديدا للسلامة ولنظام الضمانات الشاملة، كما يخالف القوانين الدولية والإنسانية كافة.وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.وختم العنزي كلمة المجموعة الخليجية بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لاحتواء هذه الأزمة ودعم جهود الحوار الديبلوماسي بما يحفظ أمن وسلامة شعوب المنطقة ويجنبها مخاطر المزيد من التصعيد.