تل أبيب اغتالت 17 عالما نوويا إيرانيا وطهران هاجمتها بأكثر من 1000 مسيرة

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تل أبيب اغتالت 17 عالما نوويا إيرانيا وطهران هاجمتها بأكثر من 1000 مسيرة
(MENAFN- Al-Anbaa)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم اغتيال 17 عالما نوويا إيرانيا حتى الآن، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أكثر من 1000 مسيرة إيرانية أطلقت نحو إسرائيل منذ بدء هجماتها على ايران فجر 13 يونيو الجاري.
وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية على موقعها الالكتروني أمس «قتل عالم نووي بارز خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران أمس الاول، ومعه عالمان نوويان آخران، ليصل عدد القتلى من العلماء الإيرانيين إلى 17».
من جهتها، أوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن العالم النووي الإيراني المختص في الأسلحة الذي قتل خلال هجوم إسرائيلي على إحدى الشقق في طهران هو «إيثار طبطبائي كمشة» ومعه زوجته.
وأضافت الصحيفة الاسرائيلية: «هاجمت طائرة إسرائيلية مسيرة شقة في منطقة جيشا وسط طهران، وكان الهدف عالما نوويا».
قالت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم اغتيال 17 عالما نوويا إيرانيا حتى الآن، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أكثر من 1000 مسيرة إيرانية أطلقت نحو إسرائيل منذ بدء هجماتها على ايران فجر 13 يونيو الجاري.
وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية على موقعها الالكتروني أمس «قتل عالم نووي بارز خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران أمس الاول، ومعه عالمان نوويان آخران، ليصل عدد القتلى من العلماء الإيرانيين إلى 17».
من جهتها، أوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن العالم النووي الإيراني المختص في الأسلحة الذي قتل خلال هجوم إسرائيلي على إحدى الشقق في طهران هو «إيثار طبطبائي كمشة» ومعه زوجته.
وأضافت الصحيفة الاسرائيلية: «هاجمت طائرة إسرائيلية مسيرة شقة في منطقة جيشا وسط طهران، وكان الهدف عالما نوويا».
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