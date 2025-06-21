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تل أبيب اغتالت 17 عالما نوويا إيرانيا وطهران هاجمتها بأكثر من 1000 مسيرة

تل أبيب اغتالت 17 عالما نوويا إيرانيا وطهران هاجمتها بأكثر من 1000 مسيرة

2025-06-21 10:41:35
(MENAFN- Al-Anbaa)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم اغتيال 17 عالما نوويا إيرانيا حتى الآن، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أكثر من 1000 مسيرة إيرانية أطلقت نحو إسرائيل منذ بدء هجماتها على ايران فجر 13 يونيو الجاري.
وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية على موقعها الالكتروني أمس «قتل عالم نووي بارز خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران أمس الاول، ومعه عالمان نوويان آخران، ليصل عدد القتلى من العلماء الإيرانيين إلى 17».
من جهتها، أوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن العالم النووي الإيراني المختص في الأسلحة الذي قتل خلال هجوم إسرائيلي على إحدى الشقق في طهران هو «إيثار طبطبائي كمشة» ومعه زوجته.
وأضافت الصحيفة الاسرائيلية: «هاجمت طائرة إسرائيلية مسيرة شقة في منطقة جيشا وسط طهران، وكان الهدف عالما نوويا».

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