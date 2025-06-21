واشنطن نعمل على جبهات مختلفة حول إيران

أعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على جبهات مختلفة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران وذلك في ظل تحديد دونالد ترامب مهلة أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيهاجم طهران.وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين في مقر الوزارة بواشنطن ردا على سؤال حول عدم إرسال الولايات المتحدة ممثلا للانضمام إلى الأوروبيين والإيرانيين في محادثاتهما التي جرت في بجنيف «إنه نقاش يخص الأوروبيين» مؤكدة ان بلادها تعمل على «جبهات مختلفة».وأضافت بروس «أعلم أن الحكومة ككل تأمل في كل فرصة جديدة وكل جهد جديد للوصول إلى نتيجة ديبلوماسية وهذا ما لمسناه بوضوح في موقف الرئيس».وأوضحت «مع أنني لن أتمكن من وصف آرائهم (الأوروبيين والإيرانيين) في هذه المرحلة.. أعتقد أننا قد نكتشف ذلك في وقت ما لكنني أعلم أننا نأمل أن تكلل كل الجهود بالنجاح».وأشارت إلى تحديد الرئيس ترامب فترة أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن إيران، مضيفة أن «استمرار هذه الجهود وكيفية متابعتها متروك للرئيس»، مؤكدة ان قراره سيكون «مجديا» وأنه «سيفي بوعوده».من جهة اخرى، نفت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد إغلاق مبناها، كما نفت إغلاق القنصلية الأميركية في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.وقالت السفارة في بيان مقتض «لم يتغير الوضع التشغيلي للسفارة الأميركية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل».وأضافت «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بالتقدم بأولويات سياستها في العراق وتعزيز سيادته والتعامل مع القادة العراقيين والشعب العراقي».الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأميركية سمحت في وقت سابق من يونيو الجاري بإخلاء بعض العاملين غير الأساسيين بسفارة واشنطن في بغداد.في الغضون، أعلنت المملكة المتحدة أنها سحبت طاقمها الديبلوماسي من إيران.وقالت الخارجية البريطانية في بيان «بسبب الوضع الأمني الراهن، اتخذنا إجراء وقائيا يقضي بسحب مؤقت لطاقم المملكة المتحدة من إيران»، مضيفة أن «سفارتنا تواصل عملها من بعد». وأضافت الوزارة «نتعامل بجدية كبيرة مع حماية طاقمنا والمواطنين البريطانيين، وقد نصحنا منذ فترة طويلة بعدم التوجه إلى ايران».كذلك، اعلنت استراليا انها علقت عمليات سفارتها في طهران وأمرت طاقمها الديبلوماسي بمغادرة ايران.وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني يونغ في مؤتمر صحافي «ليس قرارا اتخذ اعتباطا. انه قرار يستند إلى تدهور الاوضاع الامنية في ايران».وطلبت الحكومة من جميع الاستراليين بمغادرة ايران اذا تمكنوا من ذلك في شكل آمن، لافتة إلى ان نحو ألفي استرالي وأفراد عائلاتهم يرغبون في مغادرة ايران، علما ان 1200 مواطن استرالي موجودون في اسرائيل.وفي السياق نفسه، اغلقت البرتغال وبلغاريا وجمهورية تشيكيا ونيوزيلندا بعثاتها الديبلوماسية في ايران بشكل مؤقت.إلى ذلك، تم إجلاء 64 مواطنا ألمانيا من إسرائيل بواسطة طائرتين لسلاح الجو الالماني، وفق ما افادت وزارتا الدفاع والخارجية الألمانيتان، مؤكدتين أن الأمر لا يتعلق «بعملية إجلاء عسكرية».وقالت الوزارتان في بيان مشترك «قامت طائرتا ايرباص تابعتان لسلاح الجو بنقل مواطنين من اسرائيل إلى ألمانيا».وحرصت الوزارتان على التوضيح أن عملية «الإعادة الديبلوماسية» هذه نظمت «بتنسيق وثيق مع السلطات الإسرائيلية»، وليست تاليا «عملية إجلاء عسكرية» تفترض تدخلا للجيش الألماني وتتطلب موافقة البرلمان.وأعرب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس عن «امتنانه» لفرق سلاح الجو التي توجهت إلى المكان «بعد وقت قصير جدا من إبلاغها».

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