أردوغان استقبل عراقجي في اسطنبول ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية فورا ودعم مسار الحلول الدبلوماسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن منطقة الشرق الأوسط لا يمكنها تحمل حرب جديدة، وإن السبيل الوحيد لحل الخلاف القائم حول البرنامج النووي الإيراني هو العودة إلى طاولة المفاوضات بين الأطراف المعنية.وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال لقائه، في مدينة إسطنبول، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.وقالت الرئاسة التركية في بيان نقلته وكالة انباء "الاناضول" ان اللقاء بين الجانبين ناقش التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى سبل تهدئة التوتر وإعادة إحياء المسارات السياسية والدبلوماسية في المنطقة.وأكد الرئيس التركي أن المنطقة برمتها لا تحتمل اندلاع حرب جديدة، داعيًا إلى ضرورة إيقاف إسرائيل فورًا عن مواصلة سياساتها العدوانية، والعودة إلى العقلانية السياسية.وشدد أردوغان على أن الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها إلا من خلال التفاوض، وأن فتح قنوات الحوار بين الأطراف الدولية هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يُفضي إلى نتائج ملموسة ومستقرة.

MENAFN21062025000130011022ID1109705141