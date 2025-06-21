أردوغان استقبل عراقجي في اسطنبول ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية فورا ودعم مسار الحلول الدبلوماسية

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أردوغان استقبل عراقجي في اسطنبول ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية فورا ودعم مسار الحلول الدبلوماسية
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن منطقة الشرق الأوسط لا يمكنها تحمل حرب جديدة، وإن السبيل الوحيد لحل الخلاف القائم حول البرنامج النووي الإيراني هو العودة إلى طاولة المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال لقائه، في مدينة إسطنبول، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
وقالت الرئاسة التركية في بيان نقلته وكالة انباء "الاناضول" ان اللقاء بين الجانبين ناقش التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى سبل تهدئة التوتر وإعادة إحياء المسارات السياسية والدبلوماسية في المنطقة.
وأكد الرئيس التركي أن المنطقة برمتها لا تحتمل اندلاع حرب جديدة، داعيًا إلى ضرورة إيقاف إسرائيل فورًا عن مواصلة سياساتها العدوانية، والعودة إلى العقلانية السياسية.
وشدد أردوغان على أن الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها إلا من خلال التفاوض، وأن فتح قنوات الحوار بين الأطراف الدولية هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يُفضي إلى نتائج ملموسة ومستقرة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن منطقة الشرق الأوسط لا يمكنها تحمل حرب جديدة، وإن السبيل الوحيد لحل الخلاف القائم حول البرنامج النووي الإيراني هو العودة إلى طاولة المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال لقائه، في مدينة إسطنبول، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
وقالت الرئاسة التركية في بيان نقلته وكالة انباء "الاناضول" ان اللقاء بين الجانبين ناقش التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى سبل تهدئة التوتر وإعادة إحياء المسارات السياسية والدبلوماسية في المنطقة.
وأكد الرئيس التركي أن المنطقة برمتها لا تحتمل اندلاع حرب جديدة، داعيًا إلى ضرورة إيقاف إسرائيل فورًا عن مواصلة سياساتها العدوانية، والعودة إلى العقلانية السياسية.
وشدد أردوغان على أن الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها إلا من خلال التفاوض، وأن فتح قنوات الحوار بين الأطراف الدولية هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يُفضي إلى نتائج ملموسة ومستقرة.
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