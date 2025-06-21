أمين التعاون الخليجي اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

كونا: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إدانة المجلس لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على إيران باعتبارها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدول".وقال البديوي في كلمته خلال اجتماعات الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة (إسطنبول) التركية إن هذه الاعتداءات "تثبت لنا مرة أخرى استهتار حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورعونتها وعدم اكتراثها بالقانون الدولي".وجدد الدعوة التي وجهها مجلس التعاون بشأن ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي والتحلي بضبط النفس وإبقاء قنوات الاتصال والدبلوماسية مفتوحة باعتبار ذلك "مسارا وحيدا لتفادي الانفجار الإقليمي".وأشاد البديوي في الوقت نفسه بدور الوساطة الإيجابي لسلطنة عمان في الدفع باتجاه المفاوضات الأميركية - الإيرانية، داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء صوت الحكمة والديبلوماسية وتجنب الانزلاق نحو مواجهة قد تتجاوز حدود الجغرافيا.وفيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد البديوي وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع.كما شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.وأكد البديوي بذلك على قرارات مجلس الأمن أرقام 2735 و2712 و2720 التي تنص على إيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتأمين المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.على جانب آخر، أكد البديوي دعم مجلس التعاون لجهود العمل الإسلامي المشترك التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها قائلا إنه "سيبقى داعما لمبادئها ومشاركا في مساعيها السياسية والاقتصادية والإنسانية".وأضاف البديوي أن "أبرز أدوار مجلس التعاون الداعمة لمنظمة التعاون الإسلامي تتجسد في القضايا ذات الأولوية للعالم الإسلامي".وأشار إلى ما قدمه المجلس من "دعم سياسي خلال القمم الإسلامية الطارئة ودعم لخطط إعادة إعمار المناطق المنكوبة والدفاع عن حقوق الشعوب الإسلامية في المحافل الدولية كافة انطلاقا من مبدأ التضامن الإسلامي".وأكد أن مجلس التعاون اضطلع بدور مركزي في مكافحة (الإسلاموفوبيا) والتصدي لحملات تشويه صورة الإسلام عبر دعم جهود المنظمة في الأمم المتحدة وتبني قرارات تاريخية تعزز التعايش والاحترام المتبادل.وأوضح أن دول الخليج تسهم بدور فاعل في الوساطات السياسية وتسوية النزاعات داخل العالم الإسلامي بما في ذلك دعم الحوار بين أطراف النزاع وتيسير التفاهمات الدولية حول قضايا حساسة من خلال أدوات دبلوماسية رصينة.واشار إلى أن السياسات المتزنة والرؤى الحكيمة في دول المجلس طالما كانت صمام الأمان في مواجهة اضطرابات السياسة وتقلباتها وهي الدليل على أن الاستقرار هو نتيجة مباشرة لقيادات حكيمة تحسن التخطيط وتتفهم تطلعات شعوبها وتدير التوازنات بذكاء استراتيجي.واختتم أمين عام مجلس التعاون الخليجي كلمته بالقول إنه "بينما يهلك البعض في أتون الصراعات تواصل دول مجلس التعاون تقدمها بثبات وتتحول إلى أقطاب اقتصادية ودبلوماسية على الساحة الدولية" مشيرا إلى أنه "بدلا من أن تكون منطقتنا ساحة لتجاذبات القوى الإقليمية يمكن أن نراها أرضا موحدة قوية ومنافسا حضاريا واقتصاديا على الساحة الدولية".

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