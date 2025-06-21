أمين التعاون الخليجي اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

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أمين التعاون الخليجي اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي
(MENAFN- Al-Anbaa)
كونا: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إدانة المجلس لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على إيران باعتبارها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدول".
وقال البديوي في كلمته خلال اجتماعات الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة (إسطنبول) التركية إن هذه الاعتداءات "تثبت لنا مرة أخرى استهتار حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورعونتها وعدم اكتراثها بالقانون الدولي".
وجدد الدعوة التي وجهها مجلس التعاون بشأن ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي والتحلي بضبط النفس وإبقاء قنوات الاتصال والدبلوماسية مفتوحة باعتبار ذلك "مسارا وحيدا لتفادي الانفجار الإقليمي".
وأشاد البديوي في الوقت نفسه بدور الوساطة الإيجابي لسلطنة عمان في الدفع باتجاه المفاوضات الأميركية - الإيرانية، داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء صوت الحكمة والديبلوماسية وتجنب الانزلاق نحو مواجهة قد تتجاوز حدود الجغرافيا.
وفيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد البديوي وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع.
كما شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.
وأكد البديوي بذلك على قرارات مجلس الأمن أرقام 2735 و2712 و2720 التي تنص على إيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتأمين المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
على جانب آخر، أكد البديوي دعم مجلس التعاون لجهود العمل الإسلامي المشترك التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها قائلا إنه "سيبقى داعما لمبادئها ومشاركا في مساعيها السياسية والاقتصادية والإنسانية".
وأضاف البديوي أن "أبرز أدوار مجلس التعاون الداعمة لمنظمة التعاون الإسلامي تتجسد في القضايا ذات الأولوية للعالم الإسلامي".
وأشار إلى ما قدمه المجلس من "دعم سياسي خلال القمم الإسلامية الطارئة ودعم لخطط إعادة إعمار المناطق المنكوبة والدفاع عن حقوق الشعوب الإسلامية في المحافل الدولية كافة انطلاقا من مبدأ التضامن الإسلامي".
وأكد أن مجلس التعاون اضطلع بدور مركزي في مكافحة (الإسلاموفوبيا) والتصدي لحملات تشويه صورة الإسلام عبر دعم جهود المنظمة في الأمم المتحدة وتبني قرارات تاريخية تعزز التعايش والاحترام المتبادل.
وأوضح أن دول الخليج تسهم بدور فاعل في الوساطات السياسية وتسوية النزاعات داخل العالم الإسلامي بما في ذلك دعم الحوار بين أطراف النزاع وتيسير التفاهمات الدولية حول قضايا حساسة من خلال أدوات دبلوماسية رصينة.
واشار إلى أن السياسات المتزنة والرؤى الحكيمة في دول المجلس طالما كانت صمام الأمان في مواجهة اضطرابات السياسة وتقلباتها وهي الدليل على أن الاستقرار هو نتيجة مباشرة لقيادات حكيمة تحسن التخطيط وتتفهم تطلعات شعوبها وتدير التوازنات بذكاء استراتيجي.
واختتم أمين عام مجلس التعاون الخليجي كلمته بالقول إنه "بينما يهلك البعض في أتون الصراعات تواصل دول مجلس التعاون تقدمها بثبات وتتحول إلى أقطاب اقتصادية ودبلوماسية على الساحة الدولية" مشيرا إلى أنه "بدلا من أن تكون منطقتنا ساحة لتجاذبات القوى الإقليمية يمكن أن نراها أرضا موحدة قوية ومنافسا حضاريا واقتصاديا على الساحة الدولية".
كونا: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إدانة المجلس لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على إيران باعتبارها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدول".
وقال البديوي في كلمته خلال اجتماعات الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة (إسطنبول) التركية إن هذه الاعتداءات "تثبت لنا مرة أخرى استهتار حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورعونتها وعدم اكتراثها بالقانون الدولي".
وجدد الدعوة التي وجهها مجلس التعاون بشأن ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي والتحلي بضبط النفس وإبقاء قنوات الاتصال والدبلوماسية مفتوحة باعتبار ذلك "مسارا وحيدا لتفادي الانفجار الإقليمي".
وأشاد البديوي في الوقت نفسه بدور الوساطة الإيجابي لسلطنة عمان في الدفع باتجاه المفاوضات الأميركية - الإيرانية، داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء صوت الحكمة والديبلوماسية وتجنب الانزلاق نحو مواجهة قد تتجاوز حدود الجغرافيا.
وفيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد البديوي وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع.
كما شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.
وأكد البديوي بذلك على قرارات مجلس الأمن أرقام 2735 و2712 و2720 التي تنص على إيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتأمين المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
على جانب آخر، أكد البديوي دعم مجلس التعاون لجهود العمل الإسلامي المشترك التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها قائلا إنه "سيبقى داعما لمبادئها ومشاركا في مساعيها السياسية والاقتصادية والإنسانية".
وأضاف البديوي أن "أبرز أدوار مجلس التعاون الداعمة لمنظمة التعاون الإسلامي تتجسد في القضايا ذات الأولوية للعالم الإسلامي".
وأشار إلى ما قدمه المجلس من "دعم سياسي خلال القمم الإسلامية الطارئة ودعم لخطط إعادة إعمار المناطق المنكوبة والدفاع عن حقوق الشعوب الإسلامية في المحافل الدولية كافة انطلاقا من مبدأ التضامن الإسلامي".
وأكد أن مجلس التعاون اضطلع بدور مركزي في مكافحة (الإسلاموفوبيا) والتصدي لحملات تشويه صورة الإسلام عبر دعم جهود المنظمة في الأمم المتحدة وتبني قرارات تاريخية تعزز التعايش والاحترام المتبادل.
وأوضح أن دول الخليج تسهم بدور فاعل في الوساطات السياسية وتسوية النزاعات داخل العالم الإسلامي بما في ذلك دعم الحوار بين أطراف النزاع وتيسير التفاهمات الدولية حول قضايا حساسة من خلال أدوات دبلوماسية رصينة.
واشار إلى أن السياسات المتزنة والرؤى الحكيمة في دول المجلس طالما كانت صمام الأمان في مواجهة اضطرابات السياسة وتقلباتها وهي الدليل على أن الاستقرار هو نتيجة مباشرة لقيادات حكيمة تحسن التخطيط وتتفهم تطلعات شعوبها وتدير التوازنات بذكاء استراتيجي.
واختتم أمين عام مجلس التعاون الخليجي كلمته بالقول إنه "بينما يهلك البعض في أتون الصراعات تواصل دول مجلس التعاون تقدمها بثبات وتتحول إلى أقطاب اقتصادية ودبلوماسية على الساحة الدولية" مشيرا إلى أنه "بدلا من أن تكون منطقتنا ساحة لتجاذبات القوى الإقليمية يمكن أن نراها أرضا موحدة قوية ومنافسا حضاريا واقتصاديا على الساحة الدولية".
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