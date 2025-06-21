السيسي يعرب لنظيره الإيراني هاتفيا عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران

القاهرة - خديجة حمودةأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة.وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مُستدام لهذه الأزمة، مشدداً على أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف، مؤكداً أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة.وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أيضاً أنه لا سبيل لضمان الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط سوى من خلال تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الإيراني حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس السيسي، مثمناً المواقف المصرية الحكيمة الهادفة لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، بما يحقن دماء كافة الأطراف، ومؤكداً اتفاق بلاده مع الموقف المصري بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية.

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