ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران الوقت سيخبرنا

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ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران الوقت سيخبرنا
(MENAFN- Al-Anbaa)
كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه الرسمي بمنصته الخاصة للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) معلقا على مهلة الأسبوعين لاتخاذ قرار بشأن إيران: "الوقت سيخبرنا".
كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه الرسمي بمنصته الخاصة للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) معلقا على مهلة الأسبوعين لاتخاذ قرار بشأن إيران: "الوقت سيخبرنا".
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