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ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران الوقت سيخبرنا

ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران الوقت سيخبرنا

2025-06-21 10:41:35
(MENAFN- Al-Anbaa)

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه الرسمي بمنصته الخاصة للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) معلقا على مهلة الأسبوعين لاتخاذ قرار بشأن إيران: "الوقت سيخبرنا".

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