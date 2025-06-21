بالفيديو.. المركز العلمي يُطلق النسخة الرابعة من "حوارات بيئية" بالتزامن مع أسبوع البيئة

ندى أبو النصر

تزامناً مع أسبوع البيئة 2025، والذي يقام هذا العام تحت شعار «اختيارات جديدة»، المستوحى من شعار يوم البيئة العالمي الذي يركز على الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية وتشجيع تبني بدائل صديقة للبيئة، أطلق المركز العلمي أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي النسخة الرابعة من فعالية «حوارات بيئية».وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها المركز العلمي في إطار أسبوع البيئة، تأكيدا على التزامه المتواصل بنشر الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة بين أفراد المجتمع، فمنذ تأسيسه، تبنى المركز رؤية واضحة في جعل حماية البيئة جزءا جوهريا من رسالته التعليمية والتوعوية، وذلك من خلال برامجه المستمرة ومبادراته المتخصصة.وتعد «حوارات بيئية» فعالية علمية تثقيفية تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية الحالية، وطرح حلول قابلة للتطبيق، من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات المعنية بالشأن البيئي في الكويت، لتعزيز النقاش العلمي البناء وتبادل التجارب العملية.وافتتحت الفعالية بكلمة نائب المدير العام لتجربة الزوار في المركز العلمي محمد السنعوسي قال فيها «نحن في المركز العلمي نؤمن بأن التوعية البيئية لا تتحقق إلا بتكامل الجهود، وبناء شراكات حقيقية بين جميع قطاعات الدولة، كما أن فعالية حوارات بيئية تجسد هذا التوجه، فهي مساحة تفاعلية نطرح فيها التحديات ونستعرض من خلالها تجارب وممارسات ناجحة، وكلها تصب في هدف مشترك وهو بيئة أنظف ومجتمع أكثر وعيا».وأضاف «من خلال شعار هذا العام (اختيارات جديدة) نوجه رسالتنا للمجتمع بأهمية تبني بدائل مستدامة تحد من استخدام البلاستيك وتقلل من الأثر البيئي، إلى جانب تعزيز ثقافة إعادة التدوير كأحد الحلول الفاعلة في خفض النفايات، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الفعالية في ترسيخ سلوكيات بيئية مسؤولة تدعم التوجه الوطني نحو الاستدامة وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2040».من جانبها، أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني في كلمتها أن «تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي انسجاما مع جهود الهيئة وخطط الدولة الاستراتيجية في مواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها مكافحة التصحر، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في مختلف القطاعات، إلى جانب نشر الوعي البيئي على مستوى المجتمع كافة».وفي ختام الفعالية، جدد المركز العلمي دعوته لجميع الجهات والمؤسسات لتكثيف التعاون في المجال البيئي، مؤكدا أن استمرارية الأثر تتطلب شراكات فاعلة وتكاملا بين الجهود الحكومية، الأكاديمية، والمجتمعية.وتقدم المركز العلمي بجزيل الشكر والتقدير إلى الجهات الداعمة والمشاركة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للبيئة، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة الداخلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وفريق الغوص الكويتي، شركة SEEDS، وحاضنة الأعمال البيئية «إيكو»، وشركة جرين إنيرجي، على تعاونهم المثمر في إنجاح هذه الفعالية.