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سفارة الهند تحتفل باليوم الدولي لليوغا

سفارة الهند تحتفل باليوم الدولي لليوغا

2025-06-21 10:41:29
(MENAFN- Al-Anbaa)


أسامة دياب
نظمت سفارة جمهورية الهند لدى الكويت فعالية يوغا جماعية كبرى بمناسبة «اليوم الدولي لليوغا»، وذلك في ملعب بوليفارد للكريكيت في السالمية، في حدث غير مسبوق أقيم للمرة الأولى في مكان عام خارج مقر السفارة وبمشاركة واسعة وتعاون دولي ودعم كويتي. وجاء تنظيم الفعالية تحت رعاية المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ووزارة الأيوش (Ministry of Ayush)، وبالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي، ويصادف هذا العام الذكرى الحادية عشرة لليوم الدولي لليوغا. وفي كلمته خلال الفعالية، أكد السفير الهندي لدى الكويت د.أدارش سويكا، أهمية إدماج اليوغا في نمط الحياة اليومية لما لها من فوائد شاملة على الصحة الجسدية والعقلية. وقال «أشكر حكومة الكويت على دعمها وتعاونها في تنظيم هذا الحدث». وأضاف أن «اليوم الدولي لليوغا، الذي دعا إليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحظي بدعم الأمم المتحدة، يمثل تظاهرة عالمية تتخطى الحدود والثقافات والأديان. ونحن فخورون بأن الكويت كانت من الدول الراعية لهذا القرار الأممي، الذي أيده 177 بلدا».

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