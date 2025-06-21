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سفارة الهند تحتفل باليوم الدولي لليوغا
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة دياب
نظمت سفارة جمهورية الهند لدى الكويت فعالية يوغا جماعية كبرى بمناسبة «اليوم الدولي لليوغا»، وذلك في ملعب بوليفارد للكريكيت في السالمية، في حدث غير مسبوق أقيم للمرة الأولى في مكان عام خارج مقر السفارة وبمشاركة واسعة وتعاون دولي ودعم كويتي. وجاء تنظيم الفعالية تحت رعاية المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ووزارة الأيوش (Ministry of Ayush)، وبالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي، ويصادف هذا العام الذكرى الحادية عشرة لليوم الدولي لليوغا. وفي كلمته خلال الفعالية، أكد السفير الهندي لدى الكويت د.أدارش سويكا، أهمية إدماج اليوغا في نمط الحياة اليومية لما لها من فوائد شاملة على الصحة الجسدية والعقلية. وقال «أشكر حكومة الكويت على دعمها وتعاونها في تنظيم هذا الحدث». وأضاف أن «اليوم الدولي لليوغا، الذي دعا إليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحظي بدعم الأمم المتحدة، يمثل تظاهرة عالمية تتخطى الحدود والثقافات والأديان. ونحن فخورون بأن الكويت كانت من الدول الراعية لهذا القرار الأممي، الذي أيده 177 بلدا».
أسامة دياب
نظمت سفارة جمهورية الهند لدى الكويت فعالية يوغا جماعية كبرى بمناسبة «اليوم الدولي لليوغا»، وذلك في ملعب بوليفارد للكريكيت في السالمية، في حدث غير مسبوق أقيم للمرة الأولى في مكان عام خارج مقر السفارة وبمشاركة واسعة وتعاون دولي ودعم كويتي. وجاء تنظيم الفعالية تحت رعاية المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ووزارة الأيوش (Ministry of Ayush)، وبالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي، ويصادف هذا العام الذكرى الحادية عشرة لليوم الدولي لليوغا. وفي كلمته خلال الفعالية، أكد السفير الهندي لدى الكويت د.أدارش سويكا، أهمية إدماج اليوغا في نمط الحياة اليومية لما لها من فوائد شاملة على الصحة الجسدية والعقلية. وقال «أشكر حكومة الكويت على دعمها وتعاونها في تنظيم هذا الحدث». وأضاف أن «اليوم الدولي لليوغا، الذي دعا إليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحظي بدعم الأمم المتحدة، يمثل تظاهرة عالمية تتخطى الحدود والثقافات والأديان. ونحن فخورون بأن الكويت كانت من الدول الراعية لهذا القرار الأممي، الذي أيده 177 بلدا».
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