52.34 % نسبة إنجاز مجرور مياه الأمطار بـ"جنوب عبدالله المبارك"

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52.34 % نسبة إنجاز مجرور مياه الأمطار بـ"جنوب عبدالله المبارك"
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
تواصل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أعمالها في عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مجرور وخزان لتصريف مياه الأمطار في منطقة جنوب عبدالله المبارك، ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى تحصين البنية التحتية المائية ودرء مخاطر الأمطار الموسمية.
انطلقت الأعمال في 5 يناير 2025 بمدة تنفيذ محددة بـ 365 يوما، وقيمة عقد تبلغ 4.488 ملايين دينار، على أن يتم التسلم التعاقدي في 4 يناير 2026.
وبحسب التقرير الفني الصادر عن الهيئة لشهر مايو، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 52.34%، مع تقدم ملحوظ في تنفيذ المراحل الهندسية وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم استكمال الحفر بالمعدات الثقيلة في المرحلة الأولى، وتنفيذ أعمال حديد التسليح للسقف في المرحلة الثالثة، والانتهاء من الخرسانة المسلحة للمرحلة الرابعة، وتنفيذ عوازل الرطوبة للأسقف والحوائط، وتجهيز الورشات والتشوينات الخاصة بالحديد، وجار أعمال الشتر وحديد التسليح للحوائط، وطبقات العزل الخارجية التي تمثل الخط الدفاعي الأول ضد تسربات المياه. ووفق مصادر لـ «الأنباء» فإن المشروع لا يقتصر على خزان ومجرور فحسب، بل يشمل تقنيات متقدمة مثل أعمال micro tunnelling لتفادي خطوط النفط القائمة في نطاق التنفيذ. ومن المقرر أن يشيد خزان رئيسي بطول 1230 مترا بسعة 52 ألف متر مكعب ومجرور بطول 92 مترا ونفق (Micro Tunnel) بطول 102 متر، إضافة إلى ربطه بخزانين قائمين لتعزيز التكامل الهيدروليكي، كما صمم المشروع على ست مراحل تنفيذية، تتراوح أطوالها بين 92 و500 متر، بما يضمن التدرج الهندسي المثالي في التعامل مع المياه وتوزيعها. ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الحيوية ضمن خطة الدولة لتقوية شبكات تصريف الأمطار، خصوصا في المناطق السكنية الجديدة، مثل جنوب عبدالله المبارك، التي باتت تحتاج إلى حلول جذرية تحاكي واقع التغيرات المناخية الموسمية وتواكب التمدد العمراني المتسارع.
ولم يعد رفع كفاءة البنية التحتية للمياه خيارا بل ضرورة، وهذا المشروع يشكل لبنة أساسية في بناء شبكة متكاملة أكثر مرونة وفاعلية واستدامة.
عاطف رمضان
تواصل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أعمالها في عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مجرور وخزان لتصريف مياه الأمطار في منطقة جنوب عبدالله المبارك، ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى تحصين البنية التحتية المائية ودرء مخاطر الأمطار الموسمية.
انطلقت الأعمال في 5 يناير 2025 بمدة تنفيذ محددة بـ 365 يوما، وقيمة عقد تبلغ 4.488 ملايين دينار، على أن يتم التسلم التعاقدي في 4 يناير 2026.
وبحسب التقرير الفني الصادر عن الهيئة لشهر مايو، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 52.34%، مع تقدم ملحوظ في تنفيذ المراحل الهندسية وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم استكمال الحفر بالمعدات الثقيلة في المرحلة الأولى، وتنفيذ أعمال حديد التسليح للسقف في المرحلة الثالثة، والانتهاء من الخرسانة المسلحة للمرحلة الرابعة، وتنفيذ عوازل الرطوبة للأسقف والحوائط، وتجهيز الورشات والتشوينات الخاصة بالحديد، وجار أعمال الشتر وحديد التسليح للحوائط، وطبقات العزل الخارجية التي تمثل الخط الدفاعي الأول ضد تسربات المياه. ووفق مصادر لـ «الأنباء» فإن المشروع لا يقتصر على خزان ومجرور فحسب، بل يشمل تقنيات متقدمة مثل أعمال micro tunnelling لتفادي خطوط النفط القائمة في نطاق التنفيذ. ومن المقرر أن يشيد خزان رئيسي بطول 1230 مترا بسعة 52 ألف متر مكعب ومجرور بطول 92 مترا ونفق (Micro Tunnel) بطول 102 متر، إضافة إلى ربطه بخزانين قائمين لتعزيز التكامل الهيدروليكي، كما صمم المشروع على ست مراحل تنفيذية، تتراوح أطوالها بين 92 و500 متر، بما يضمن التدرج الهندسي المثالي في التعامل مع المياه وتوزيعها. ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الحيوية ضمن خطة الدولة لتقوية شبكات تصريف الأمطار، خصوصا في المناطق السكنية الجديدة، مثل جنوب عبدالله المبارك، التي باتت تحتاج إلى حلول جذرية تحاكي واقع التغيرات المناخية الموسمية وتواكب التمدد العمراني المتسارع.
ولم يعد رفع كفاءة البنية التحتية للمياه خيارا بل ضرورة، وهذا المشروع يشكل لبنة أساسية في بناء شبكة متكاملة أكثر مرونة وفاعلية واستدامة.
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