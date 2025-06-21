52.34 % نسبة إنجاز مجرور مياه الأمطار بـ"جنوب عبدالله المبارك"

عاطف رمضانتواصل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أعمالها في عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مجرور وخزان لتصريف مياه الأمطار في منطقة جنوب عبدالله المبارك، ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى تحصين البنية التحتية المائية ودرء مخاطر الأمطار الموسمية.انطلقت الأعمال في 5 يناير 2025 بمدة تنفيذ محددة بـ 365 يوما، وقيمة عقد تبلغ 4.488 ملايين دينار، على أن يتم التسلم التعاقدي في 4 يناير 2026.وبحسب التقرير الفني الصادر عن الهيئة لشهر مايو، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 52.34%، مع تقدم ملحوظ في تنفيذ المراحل الهندسية وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم استكمال الحفر بالمعدات الثقيلة في المرحلة الأولى، وتنفيذ أعمال حديد التسليح للسقف في المرحلة الثالثة، والانتهاء من الخرسانة المسلحة للمرحلة الرابعة، وتنفيذ عوازل الرطوبة للأسقف والحوائط، وتجهيز الورشات والتشوينات الخاصة بالحديد، وجار أعمال الشتر وحديد التسليح للحوائط، وطبقات العزل الخارجية التي تمثل الخط الدفاعي الأول ضد تسربات المياه. ووفق مصادر لـ «الأنباء» فإن المشروع لا يقتصر على خزان ومجرور فحسب، بل يشمل تقنيات متقدمة مثل أعمال micro tunnelling لتفادي خطوط النفط القائمة في نطاق التنفيذ. ومن المقرر أن يشيد خزان رئيسي بطول 1230 مترا بسعة 52 ألف متر مكعب ومجرور بطول 92 مترا ونفق (Micro Tunnel) بطول 102 متر، إضافة إلى ربطه بخزانين قائمين لتعزيز التكامل الهيدروليكي، كما صمم المشروع على ست مراحل تنفيذية، تتراوح أطوالها بين 92 و500 متر، بما يضمن التدرج الهندسي المثالي في التعامل مع المياه وتوزيعها. ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الحيوية ضمن خطة الدولة لتقوية شبكات تصريف الأمطار، خصوصا في المناطق السكنية الجديدة، مثل جنوب عبدالله المبارك، التي باتت تحتاج إلى حلول جذرية تحاكي واقع التغيرات المناخية الموسمية وتواكب التمدد العمراني المتسارع.ولم يعد رفع كفاءة البنية التحتية للمياه خيارا بل ضرورة، وهذا المشروع يشكل لبنة أساسية في بناء شبكة متكاملة أكثر مرونة وفاعلية واستدامة.

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