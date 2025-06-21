بورصة الكويت تجدد التزامها الإنساني في يوم اللاجئ



ساهمت بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين في رفع المعاناة عن أكثر من 1980 عائلة منذ 2020



جددت بورصة الكويت التزامهــا بمسؤوليتهـــــــا المجتمعية والإنسانية، وأضاءت مبناها باللون الأزرق، في خطوة رمزية تجسد تضامنها مع اللاجئين حول العالم بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو من كل عام.ذلك، وتحتفي البورصة بهذه المبادرة للعام الخامس علــى التوالـــي، لتؤكـد مساهمتها المستمرة في تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر ضعفا، انسجاما مع رؤيتها للمسؤولية المجتمعيــة وسعيها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.تأتي هـــذه المناسبة العالمية هذا العام تحت شعار «التضامن مع اللاجئين»، وتشكل دعوة مفتوحة للمجتمع الدولـي، لا سيما القطاع الخاص، لمساندة اللاجئين من خلال مبادرات ملموسة تعزز من قدرتهم على إعادة بناء حياتهم في ظل التحديات المتفاقمة التي يشهدها العالم، من تصاعد النزوح القسري إلى تناقص التمويل الإغاثي.وفي هذا السياق، صرح ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، قائلا: «تعكس مشاركة بورصة الكويت في إحياء يوم اللاجئ العالمي إيمانها العميق بدور القطاع الخاص في إحداث تغيير إيجابي مستدام، من خلال دعم المبادرات وتفعيل الشراكات المؤسسية. كما تواصل البورصة دعم البرامج الهادفة إلى تمكين اللاجئين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بما يشمل المساعدات النقدية، والتعليم، والدعم الصحي، وذلك من خلال شراكتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».كما أضاف السنعوسي أن البورصة تركز على تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة التضامن والتكافل الاجتماعي والعطاء المسؤول، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولا وإنصافا.هذا، وأعلنت بورصة الكويت استمرار شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدة دعمها المتواصل لمبادرات المفوضية في المنطقة، حيث ساهمت البورصة في إيصال الدعم إلى أكثر من 1980 أسرة عبر برامج إغاثية متعددة شملت المساعدات الشتوية، والتعليم، والاستجابة لحالات الطوارئ منذ عام 2020. وفي العام 2025، شاركت بورصة الكويت في دعم برنامج المساعدات النقدية والحماية الذي تنفذه المفوضية، والذي يمكن اللاجئين والنازحين من تلبية احتياجاتهم المعيشية بكرامة، تأكيدا على حرص بورصة الكويت على مواكبة أفضل ممارسات الاستدامة المؤسسيـة والحوكمــــــــة والمسؤولية الاجتماعيـــــة والبيئية (ESG).من جهتها، قالت ممثلة المفوضية في دولة الكويت نسرين الربيعان: «في يوم اللاجئ العالمي، دعونا نتذكر أن التضامن مع اللاجئين التزام إنساني بمد يد العون للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وأوطانهم لأسباب خارجة عن إرادتهم. ومن خلال فتح أبوابنا والاستماع إلى قصصهم التي تمزج بين الألم والأمل، نؤكد أهمية دعم المبادرات التي تعزز من قدراتهم وتيسر اندماجهم في المجتمعات المضيفة».كما أضافت: «وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر لبورصة الكويت على مساهمتها المتواصلة للعام الخامس على التوالي في دعم الأسر اللاجئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المبادرات المخصصة للأطفال غير المصحوبين بذويهم. كما أثمن جهود البورصة في إبراز رسالة يوم اللاجئ العالمي وأهدافه النبيلة، وأدعو في هذا اليوم إلى توحيد الجهود لخلق عالم أكثر ترحيبا وإنصافا لكل لاجئ، ومنحه الفرصة لحياة كريمة ومستقبل أفضل».