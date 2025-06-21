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بسم الله الرحمن الرحيم

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم السبت 25 ذو الحجة 1446 هجرية الموافق 21 حزيران 2025 ميلادية.

21/06/2025 06:19:41





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