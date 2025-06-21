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اجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 21 حزيران (بترا)-يكون الطقس اليوم السبت، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق ، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويطرأ الثلاثاء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق ، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16, وفي مرتفعات الشراة 29 - 15, وفي مناطق البادية 37 - 20, وفي مناطق السهول 32 - 19, وفي الأغوار الشمالية 38 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 24, وفي البحر الميت 39 - 23، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق ، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويطرأ الثلاثاء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق ، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16, وفي مرتفعات الشراة 29 - 15, وفي مناطق البادية 37 - 20, وفي مناطق السهول 32 - 19, وفي الأغوار الشمالية 38 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 24, وفي البحر الميت 39 - 23، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
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