اجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 حزيران (بترا)-يكون الطقس اليوم السبت، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق ، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.ويطرأ الثلاثاء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق ، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16, وفي مرتفعات الشراة 29 - 15, وفي مناطق البادية 37 - 20, وفي مناطق السهول 32 - 19, وفي الأغوار الشمالية 38 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 24, وفي البحر الميت 39 - 23، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.