ثلاثة عوامل تحسم نتائج هذه الحرب بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) بدأت إسرائيل يوم الجمعة الماضي هجوماً عنيفاً على إيران، بحجة القضاء على قدراتها النووية، في تطور خطير للصراع بين البلدين. إذا نظرنا استراتيجياً لهجوم اسرائيل الحالي على إيران نجده يأتي كمرحلة متقدمة من تطورات استراتيجية، حدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هدفها، بتغيير الشرق الاوسط. بعد تدميرغزة، وتوجيه ضربة قوية لحزب الله فى لبنان، وانهيار نظام بشارالأسد فى سوريا، تبقى إيران بالنسبة لنتنياهو هي رأَسالأخطبوط، على أساس أن أذرعه قد تم القضاء عليها.

وتدعم الولايات المتحدة اليوم هجوم إسرائيل على إيران، وتمدها بالسلاح والدعم العسكري الأمريكي الغربي النوعي، وتوفر لها آلة استخبارية أميركية غربية معقدة لا تمتلك مثلها أية دولة أخرى في المنطقة. يأتي ذلك فى إطار اعتبار استراتيجي آخر متصل، رغم عدم حداثته، يتمثل في أن إسرائيل لا تقوم بالاعتداءات المتكررة على دول المنطقة، واحتلالها لأجزاء من أراضيها، بمفردها، فلولاالسلاح العسكري والاستخباري الأمريكي الغربى، والدعمالسياسى المفتوح لإسرائيل، لما استطاعت إسرائيل أن تتحركبحرية في المنطقة دون قيود أو تدخلات أو عقوبات دولية، ولما نجحت في تحقيق كل تلك الاختراقات العسكرية الاستراتيجية. يعد العاملان السابقان مركزيان في تحديد طول أمد هذه الحرب ونتائجها، بالإضافة إلى عامل مركزي آخر ثالث.

لم يخف نتنياهو عداءه لإيران ورغبته في مهاجمتها بشن حرب عليها، بحجة أن امتلاكها للسلاح النووي يشكل تهديداً لأمن إسرائيل. يعترف جون ميلر، المستشار السياسي لعدد من الرؤساء الأميركيين السابقين، أن نتنياهو بات يلجأ لإستخدام القوة دون تردد، رغم أنه كان أكثر حرصاً في استخدامها في الماضي. فمنذ صعوده للحكم نهاية عام ٢٠٢٢، لم يخف نتنياهو أجندة حكومته اليمينية المتطرفة، التي بدأت عهدها بالتضييق على الضفة الغربية، وتبني سياسات تهدف لضمها. وكانت حرب الإبادة التي شنتها ضد غزة بعد السابع من أكتوبر شاهداً على مدى عدوانية هذه الحكومة، التي تخف أجندته لمستقبل المنطقة، والتي وصفها بالشرق الأوسط الجديد، حيث بدأت تنكشف تباعاً في لبنان وسوريا وإيران من بعدهم، وتسعى لترسيخ مكانة إسرائيل كدولة مهيمنة أولى في المنطقة.

اليوم، لم يعد نتنياهو يخفي هدفه من هجومه على إيران، والذي تخطى القضاء على قدرتها النووية إلى القضاء على النظام الإيراني نفسه، وتدمير قوة وقدرة الدولة الإيرانية، تماماً كما حدث قبل ذلك مع العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، لتغيير النظام. وفي هذا السياق، دعا نتنياهو المواطنين الإيرانيين للانقلاب على قيادتهم وتغيير النظام السياسي القائم. إن ما قامت به إسرائيل منذ الضربة الأولى قبل أيام باغتيال أهم القيادات في الهرم العسكري الإيراني، واستهداف المرافق الحيوية في البلاد، إلى جانب قتل العلماء وضرب المنشآت النووية، وكذلك التهديد باغتيال المرشد الأعلى للبلاد، يرتبط إلى حد كبير بهدف تغير النظام.

ضمنت حرب غزة بقاء حكومة نتنياهو طوال الفترة السابقة، رغم تكرار سقوط الحكومات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، بعد فترات قصيرة، ورغم مساعي المعارضة لإسقاطها، ومحاكمة نتنياهو على التهم الموجه اليه، والتناقضات والخلافات مع حلفائه في الائتلاف سواء كانوا من اليمينيين أو المتدينين. وتضمن الحرب مع إيران، استمرار بقاء هذه الحكومة، رغم تعمق تناقضاتها، لأن الحرب تحظى بتأييد واسع في الشارع الإسرائيلي بما فيها من قوى المعارضة. وعلى ذلك يبدو جلياً أن هذه الحكومة كي تضمن بقاءها في ظل التناقضات ستتمسك بالمسار العسكري الحربي، للتعامل مع ملفاتها وطموحاتها وأهدافها في المنطقة.

لم تدن الولايات المتحدة والدول الغربية العظمى وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا هجوم إسرائيل الحالي على إيران، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، معتبرة أن لدى إسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، رغم أنها هي الطرف الذي بادر بالعدوان، على دولة تبعد عن حدودها أكثر من ٢٣٠٠ كيلو متر. وتعترف تلك الدول أنها تقدم لإسرائيل الدعم العسكري والاستخباري في هذا الهجوم مدعية أنه في المجال الدفاعي فقط، أي لإحباط أي رد إيراني محتمل على هجمات إسرائيل. كما أن السلاح الهجومي نفسه الذي تستخدمه إسرائيل هو من صنع أميركي، بالإضافة إلى التنسيق الاستخباري المشترك. وفي حين أن الولايات المتحدة تدعي أنها لا تشارك في هجمات إسرائيل الجوية على إيران، فإنها لا تخفي دورها في التصدي للصورايخ الإيرانية المتجهة لإسرائيل، الأمر الذي يعد تدخلاً أميركياً صارخاً في مجرى هذه الحرب، دعماً لإسرائيل. كما أن ارسال الولايات المتحدة لأسراب طائرات لتمد الطائرات الإسرائيلية بالوقود في الجو بعد مشاركة مباشرة في الهجمات الاسرائيلية على إيران.

ورغم دعم الدول الغربية المفتوح لإسرائيل، آثرت حلاً تفاوضياًسلمياً للملف النووي الإيراني، وعدم الرغبة في التورط في حرب جديدة في المنطقة. وعلى هذا الأساس تبنت الدول الغربية الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما في العام ٢٠١٥. ولم تخف الادارات الأميركية المختلفة عبر السنوات الأخيرة عدم رغبتها بخوض حرب مع إيران، واكتفت بفرض عقوبات عليها، بسبب برنامجها النووي، الذي تشكك في سلميته، وقاومت جميع محاولات إسرائيل السابقة لجرها لخوض تلك الحرب.

فشلت مساعي نتنياهو عبر السنوات الماضية بإقناع الولايات المتحدة بمشاركته في شن حرب على إيران، وتسبب ذلك بتوتر علاقاته مع الرئيس باراك أوباما، في أعقاب توقيعه على الإتفاق النووي مع إيران في العام ٢٠١٥. ولم ينجح نتنياهو واللوبي الداعم له في الولايات المتحدة في إقناع الرئيس دونالد ترامب بالتورط في مواجهة عسكرية مع إيران، رغم انسحابه من الاتفاقالنووي بعد وصوله للحكم. أما بايدن فقد قاوم محاولات نتنياهو لإقحامه في حرب مع إيران، لاعتقاده أنها في غير صالح بلاده. ولم يخف ترامب قبل وصوله للحكم عدم نيته محاربة إيران والميل نحو السلام ونبذ الحروب، وركز في تعينات ادارته الجديدة على تعيين مسؤولين لا يميلون لخوض حرب مع إيران، وبدأ في شهر إبريل الماضي مساراً دبلوماسياً معها للتفاوض، والذي قوبل بامتعاض واضح من قبل نتنياهو وحكومته اليمينية.

ويأتي موقف ترامب الأخير الداعي لاستسلام إيران دون شروط، والتخلي عن المشروع النووي الإيراني برمته، والتهديد بالدخول للحرب غريباً. فبعد مرور خمس جولات تفاوضية، اتسم خلالها الموقف الإيراني بالمرونة، والتوجه للاحتفاظ ببرنامج نووي سلمي، وفق معايير التخصيب والرقابة المعمول بها، جاءت الهجمة الاسرائيلية على إيران قبل الوصول للجولة السادسة بيومين فقط من تاريخ عقدها. وساد الاعتقاد أن نتنياهو أقدم على الهجوم على إيران لإجهاض أية إمكانية للوصول لإتفاق، وتغاضى ترامب عنه، دون انخراط مباشر في الحرب، من أجل تحسين شروط الإتفاق.إلا أن دعوة نتنياهو للولايات المتحدة صراحة بالدخول للحربوتهديد ترامب بالمشاركة فيها، يشير لعدم قدرة إسرائيل على حسمها بمفرده. فهل تجر إسرائيل الولايات المتحدة لحرب لا تريدها؟ وتعكس خلافات مستشاري ترامب الحاليه حول هذه القضية، طبيعة المعضلة التي تعيشها الولايات المتحدة اليوم.

أدانت الدول العربية مجتمعة هجوم إسرائيل على إيران، بما فيها تلك الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل، واعتبرت ذلك الهجوم انتهاك لسيادة إيران، ودعت لحل الأزمة سلمياً. ويقلب ذلك الموقف العربي معادلة التوازن الإقليمي التي عملت الولايات المتحدة على إرسائها خلال العقدين الأخيرين في المنطقة، وذلك ببناء تحالف عربي أميركي إسرائيلي في مواجهة إيران وحلفائها. ولا تخفي الدول العربية المركزية وعلى رأسها السعودية ومصر وقطر والإمارات رغبتها في تحقيق تطور إقتصادي تنموي واسع، والذي يتطلب إرساء حالة من الإستقرار في المنطقة. لذلك سادت خلال المرحلة الماضية حالة من التصالح ونبذ الخلافات بين دول المنطقة بما فيها إيران، كما تعمقت تحالفات تلك الدول مع اقطاب عالمية كبرى كالصين وروسيا إلى جانب الولايات المتحدة، التي لم تعد الشريك الاقتصادي والعسكري الوحيد لدول المنطقة. كشفت الحرب على غزة، ومن بعدها الهجوم الإسرائيلي على إيران لدول المنطقة أن إسرائيل هي الدولة المسؤولة عن حالة عدم الإستقرار فيها، وأنها مستعدة لإستخدام القوة المدمرة ضد دول المنطقة دون تردد، وأن المنظومة الغربية ممثلة بالولايات المتحدة تدعمها دون حدود، على حساب أي دولة فيها.

يقول ميلر إن لجوء نتنياهو لإستخدام القوة بهذا الشكل المفرط لا يعد بالضرورة وسيلة محسوبة النتائج على المدى القصير والمتوسط. فالهجوم الإسرائيلي على إيران، والمخاطرة باستقرار ومستقبل المنطقة، لا يمكن أن يمر دون مقاومة من قبل دولها، والأقطاب الدولية الأخرى غير الولايات المتحدة التي تمتلك مصالح فيها، كالصين وروسيا. فمواجهة سياسة نتنياهو في غزة كانت أكثر تعقيداً، بسبب طبيعة الصراع وحجمه بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحدود مصالح دول المنطقة للتدخل، لكن الأمر يعتبر أشد تعقيدا في المعركة القائمة بين إسرائيل وإيران في ظل مكانة إيران في المنطقة والمصالح التي تربطها مع القوى الدولية والاقليمية فيها وكذلك تأثير نتائجها على طبيعة التوازنات أيضاً. ولعل موقف الدول العربية مجتمعة من الهجوم الاسرائيلي على إيران وموقف القطبين الروسي والصيني، الحليفين والشريكين لإيران، وتوجه القوى الدولية الأخرى بالدعوة لحل هذه الأزمة سلمياً، وتردد الولايات المتحدة في التدخل المباشر في ذلك الهجوم، خوفاً على مصالحها في المنطقة، مؤشراً على مدى صعوبة الأزمة وخطورة المرحلة.

من المتوقع أن تصمد إيران في المعركة، فهي تمتلك مقومات الصمود الجغرافي والديمغرافي والثقافي، بينما لا تمتلك إسرائيل ذات المقومات وتكتفي بامتلاكها عامل القوة بالدعم الأميركي الغربي. فهل تضحي الولايات المتحدة والغرب باستقرار منطقة مهمة كمنطقة الشرق الأوسط والمخاطرة بمصالحها فيها؟ وهل تقبل دول قطبية كالصين وروسيا بقلب المعادلات الإستراتيجية في المنطقة بالسماح بهزيمة إيران؟ وهل تقف الدول العربية المركزية على الحياد، رغم أنها قد تكون من أكبر المتضررين؟ وهل تغفل إيران عن التجهيز للضربة الثانية، إذا تم اتخاذ القرار بضربها ضربة تقعدها؟

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