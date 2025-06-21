إيران تطلق رشقة صواريخ نحو تل أبيب وإسرائيل تردّ بهجمات في العمق الإيراني

إيران تطلق رشقة صواريخ نحو تل أبيب وإسرائيل تردّ بهجمات في العمق الإيراني
وبحسب تقارير إسرائيلية، تم رصد إطلاق خمسة صواريخ، وقد جرى اعتراضها جميعًا، فيما سقطت شظايا صاروخية بعدة مواقع وبلدات من دون الإبلاغ عن إصابات.
وعقب الرشقة الصاروخية، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا قال فيه إن سلاح الجو بدأ بشن موجة هجمات ضد بنى تحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في وسط إيران.
ومساء الجمعة، أُصيب أكثر من 31 إسرائيليا بجراح بينهم شخص بحالة خطيرة، واثنان حالتهما متوسّطة، فيما وُصفت جراح الآخرين بالطفيفة، إثر سقوط صاروخ في مدينة حيفا، شماليّ البلاد، بالإضافة إلى سقوط بعضها بمواقع أخرى، بينها وسط البلاد، وفي بئر السبع في النقب جنوبا.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف "قاعدتَيّ 'نيفاتيم' و'حتسريم'، ومراكز عسكرية وقيادة وسيطرة، وصناعات دفاعية، وشركات داعمة للعمليات الإسرائيلية"، بالدفعة الأخيرة.
وقُتِل ما لا يقل عن 657 شخصا، وأُصيب 2037 آخرون، خلال أسبوع واحد، من الغارات الإسرائيلية على إيران، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم ليل الخميس - الجمعة، عشرات الأهداف العسكرية في إيران.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان، ومقرّها واشنطن، الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 657 شخصا، وإصابة أكثر من ألفين آخرين، لافتة إلى أنها حدّدت مقتل 263 مدنيا، و164 من أفراد قوات الأمن، خلال أسبوع من الغارات الإسرائيلية.
وأكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضرّر مبان رئيسية في مجمع آراك النووي للماء الثقيل، نتيجة القصف الإسرائيلي.
وأصاب صاروخ إيرانيّ، محيط محطّة قطار مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، فيما أفادت شركة "قطارات إسرائيل" بأنه بسبب الضربة الصاروخية، تم إغلاق محطة بئر السبع، التي تقع شمال الجامعة، بشكل مؤقّت، مؤكّدة استدعاء طواقم الطوارئ واللوجستيات في سكك حديد إسرائيل، لمعالجة الوضع وإعادة المحطة إلى الخدمة؛ كما أكدت أن محطة بئر السبع المركزية تعمل بشكل طبيعي.
ووسط ترقب إقليميّ ودوليّ حذر، وفي ظل التقارير عن انضمام وشيك للولايات المتحدة الأميركية، رسميا، إلى الحرب الإسرائيلية على إيران،
تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنّ الحرب التي تشنّها تل أبيب، ستستغرق فترة تمتدّ من أسبوعين حتّى ثلاثة إن أكملتها إسرائيل منفردة، في حين أنها ستستغرق أيّاما حال شاركت واشنطن فيها.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على إيران، "كادت أن تُلغى"، مشيرا في تصريحات أدلى بها، الخميس، إلى أن تل أبيب لم تنتظر "ضوءا أخضر" أميركيًّا لبدء الحرب؛ كما عدّ أن إسرائيل "تغيّر وجه العالم، لا الشرق الأوسط فحسب"، وأن بإمكانها "تحقيق جميع الأهداف، وضرب جميع المنشآت النووية،، ولديها القدرة على ذلك".
المصدر : عرب ٤٨
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