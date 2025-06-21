إيران تطلق رشقة صواريخ نحو تل أبيب وإسرائيل تردّ بهجمات في العمق الإيراني

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ دوت انفجارات فجر اليوم، السبت، في مدينة تل أبيب وضواحيها وأصيب مبنى في "حولون" إلى الجنوب منها بشظية صاروخية ما أدى إلى اشتعال النار فيه، فيما ردت إسرائيل بهجمات على وسط إيران قالت إنها استهدفت بنى تحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ.

وبحسب تقارير إسرائيلية، تم رصد إطلاق خمسة صواريخ، وقد جرى اعتراضها جميعًا، فيما سقطت شظايا صاروخية بعدة مواقع وبلدات من دون الإبلاغ عن إصابات.

وعقب الرشقة الصاروخية، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا قال فيه إن سلاح الجو بدأ بشن موجة هجمات ضد بنى تحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في وسط إيران.

ومساء الجمعة، أُصيب أكثر من 31 إسرائيليا بجراح بينهم شخص بحالة خطيرة، واثنان حالتهما متوسّطة، فيما وُصفت جراح الآخرين بالطفيفة، إثر سقوط صاروخ في مدينة حيفا، شماليّ البلاد، بالإضافة إلى سقوط بعضها بمواقع أخرى، بينها وسط البلاد، وفي بئر السبع في النقب جنوبا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف "قاعدتَيّ 'نيفاتيم' و'حتسريم'، ومراكز عسكرية وقيادة وسيطرة، وصناعات دفاعية، وشركات داعمة للعمليات الإسرائيلية"، بالدفعة الأخيرة.

وقُتِل ما لا يقل عن 657 شخصا، وأُصيب 2037 آخرون، خلال أسبوع واحد، من الغارات الإسرائيلية على إيران، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم ليل الخميس - الجمعة، عشرات الأهداف العسكرية في إيران.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان، ومقرّها واشنطن، الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 657 شخصا، وإصابة أكثر من ألفين آخرين، لافتة إلى أنها حدّدت مقتل 263 مدنيا، و164 من أفراد قوات الأمن، خلال أسبوع من الغارات الإسرائيلية.

وأكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضرّر مبان رئيسية في مجمع آراك النووي للماء الثقيل، نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأصاب صاروخ إيرانيّ، محيط محطّة قطار مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، فيما أفادت شركة "قطارات إسرائيل" بأنه ‎بسبب الضربة الصاروخية، تم إغلاق محطة بئر السبع، التي تقع شمال الجامعة، بشكل مؤقّت، مؤكّدة استدعاء ‎طواقم الطوارئ واللوجستيات في سكك حديد إسرائيل، لمعالجة الوضع وإعادة المحطة إلى الخدمة؛ كما أكدت أن محطة بئر السبع المركزية تعمل بشكل طبيعي.‎

ووسط ترقب إقليميّ ودوليّ حذر، وفي ظل التقارير عن انضمام وشيك للولايات المتحدة الأميركية، رسميا، إلى الحرب الإسرائيلية على إيران،

تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنّ الحرب التي تشنّها تل أبيب، ستستغرق فترة تمتدّ من أسبوعين حتّى ثلاثة إن أكملتها إسرائيل منفردة، في حين أنها ستستغرق أيّاما حال شاركت واشنطن فيها.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على إيران، "كادت أن تُلغى"، مشيرا في تصريحات أدلى بها، الخميس، إلى أن تل أبيب لم تنتظر "ضوءا أخضر" أميركيًّا لبدء الحرب؛ كما عدّ أن إسرائيل "تغيّر وجه العالم، لا الشرق الأوسط فحسب"، وأن بإمكانها "تحقيق جميع الأهداف، وضرب جميع المنشآت النووية،، ولديها القدرة على ذلك".

المصدر : عرب ٤٨