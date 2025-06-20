(فلامنغو) البرازيلي يهزم (تشيلسي) الإنجليزي بنتيجة (3-1) في كأس العالم للأندية

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(فلامنغو) البرازيلي يهزم (تشيلسي) الإنجليزي بنتيجة (3-1) في كأس العالم للأندية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 6 (كونا) -- حقق نادي (فلامنغو) البرازيلي فوزا مستحقا على نظيره (تشيلسي) الإنجليزي بنتيجة (3-1) ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية (الفيفا) في نسختها الـ21 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأقيمت المباراة على ملعب (لينكون فاينانشال فيلد) حيث افتتح (تشيلسي) التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه بيدرو نيتو في الدقيقة 13 وسط أداء قوي وسيطرة واضحة للفريق اللندني خلال الشوط الاول الذي انتهى بتقدمه بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني قلب نادي (فلامنغو) النتيجة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية بدأها اللاعب برونو هنريكي بالتسجيل في الدقيقة 62 فيما سجل الثاني دانيلو دا سيلفا في الدقيقة 65 والهدف الثالث سجله والاس يان في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة عزز (فلامنغو) حظوظه في التأهل ضمن المجموعة الرابعة (D) التي تضم إلى جانبه أندية (لوس أنجلوس) الأمريكي و(تشيلسي) الإنجليزي و(الترجي) التونسي.(النهاية)
م ي م / ح م ف
وأقيمت المباراة على ملعب (لينكون فاينانشال فيلد) حيث افتتح (تشيلسي) التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه بيدرو نيتو في الدقيقة 13 وسط أداء قوي وسيطرة واضحة للفريق اللندني خلال الشوط الاول الذي انتهى بتقدمه بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني قلب نادي (فلامنغو) النتيجة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية بدأها اللاعب برونو هنريكي بالتسجيل في الدقيقة 62 فيما سجل الثاني دانيلو دا سيلفا في الدقيقة 65 والهدف الثالث سجله والاس يان في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة عزز (فلامنغو) حظوظه في التأهل ضمن المجموعة الرابعة (D) التي تضم إلى جانبه أندية (لوس أنجلوس) الأمريكي و(تشيلسي) الإنجليزي و(الترجي) التونسي.(النهاية)
م ي م / ح م ف
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