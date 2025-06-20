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(فلامنغو) البرازيلي يهزم (تشيلسي) الإنجليزي بنتيجة (3-1) في كأس العالم للأندية

(فلامنغو) البرازيلي يهزم (تشيلسي) الإنجليزي بنتيجة (3-1) في كأس العالم للأندية

2025-06-20 11:18:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 6 (كونا) -- حقق نادي (فلامنغو) البرازيلي فوزا مستحقا على نظيره (تشيلسي) الإنجليزي بنتيجة (3-1) ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية (الفيفا) في نسختها الـ21 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأقيمت المباراة على ملعب (لينكون فاينانشال فيلد) حيث افتتح (تشيلسي) التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه بيدرو نيتو في الدقيقة 13 وسط أداء قوي وسيطرة واضحة للفريق اللندني خلال الشوط الاول الذي انتهى بتقدمه بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني قلب نادي (فلامنغو) النتيجة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية بدأها اللاعب برونو هنريكي بالتسجيل في الدقيقة 62 فيما سجل الثاني دانيلو دا سيلفا في الدقيقة 65 والهدف الثالث سجله والاس يان في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة عزز (فلامنغو) حظوظه في التأهل ضمن المجموعة الرابعة (D) التي تضم إلى جانبه أندية (لوس أنجلوس) الأمريكي و(تشيلسي) الإنجليزي و(الترجي) التونسي.(النهاية)

م ي م / ح م ف


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