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وزراء الخارجية العرب يدينون العدوان على إيران ويطالبون بتهدئة شاملة

وزراء الخارجية العرب يدينون العدوان على إيران ويطالبون بتهدئة شاملة

2025-06-20 11:18:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 6 (كونا)-- دان وزراء الخارجية العرب عدوان الاحتلال الاسرائيلي على إيران باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الامم المتحدة وتهديدا للسلم والأمن الاقليميين مطالبين بإيقافه وتكثيف الجهود الاقليمية والدولية لخفض التوتر وتحقيق التهدئة الشاملة.
جاء ذلك في بيان وزعته جامعة الدول العربية عقب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اسطنبول الجمعة عشية انعقاد اجتماع الدورة ال51 لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المقرر يوم السبت.
ودعا وزراء الخارجية العرب عقب الاجتماع الذي انعقد برئاسة الاردن وبناء على طلب العراق إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني ودعم كل الجهود الهادفة لتحقيق التهدئة.
كما دعوا المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي تحديدا للقيام بمسؤولياته لإيقاف العدوان نظرا لما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة.
وأكدوا ان السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الدبلوماسية والحوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والتشديد على انه لا يمكن تسوية الازمة الراهنة بالسبل العسكرية.
كما شددوا على أن التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر بدءا بإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية ووقف إجراءات الاحتلال غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر وزراء الخارجية العرب من أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر ما يستدعي تحركا دوليا فاعلا ومؤثرا لوقف الأعمال والسياسات العدوانية للاحتلال والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع وذلك عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
ورحب الوزراء في هذا السياق بانعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد.
كما رحبوا بإعلان مصر استضافة مؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة وتنفيذ الخطة العربية - الإسلامية ذات الصلة في أقرب فرصة عقب وقف إطلاق النار.
وطالبوا باحترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية امتثالا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة وتجنب تداعياته على الاقتصاد العالمي وخطوط نقل الطاقة.
كما أكد وزراء الخارجية العرب ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية داعين إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وضرورة احترام سلامة ووحدة أراضي الدول ومبادئ حسن الجوار ورفض أي محاولة لزعزعة أمنها واستقراراها.
كما طالبوا باحترام سيادة الدول في المنطقة وإدانة أي خرق لأجوائها من أي جهة كانت.
وشددوا على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي محذرين من خطورة الانبعاثات النووية وتسربها في الاقليم وما يترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية مدمرة.
وجددوا في هذا الإطار أهمية اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفقا للقرارات الدولية ومقررات القمم العربية السابقة واخرها القمة العربية الدورة ال34 التي عقدت في بغداد في مايو الماضي مع التشديد على ضرورة انضمام دول المنطقة كافة إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. (النهاية)

م م / ط م ا


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