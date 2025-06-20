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وزير الخارجية يبحث مع أمين جامعة الدول العربية المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يبحث مع أمين جامعة الدول العربية المستجدات الإقليمية والدولية

2025-06-20 11:18:01
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 20 - 6 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة وذلك على هامش أعمال الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. (النهاية)

ع ع / ط م ا


MENAFN20062025000071011013ID1109703012

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