وزير الخارجية يبحث مع أمين جامعة الدول العربية المستجدات الإقليمية والدولية

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وزير الخارجية يبحث مع أمين جامعة الدول العربية المستجدات الإقليمية والدولية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 20 - 6 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة وذلك على هامش أعمال الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. (النهاية)
ع ع / ط م ا
وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. (النهاية)
ع ع / ط م ا
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