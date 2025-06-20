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وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية

2025-06-20 11:18:01
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 20 - 6 (كونا) -- شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الجمعة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية على هامش أعمال الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. (النهاية) ع ع / ط م ا

MENAFN20062025000071011013ID1109703011

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