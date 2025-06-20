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وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 20 - 6 (كونا) -- شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الجمعة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية على هامش أعمال الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. (النهاية) ع ع / ط م ا
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