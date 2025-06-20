موجز الأخبار على نشرة كونا الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة كونا الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
جنيف - وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إيران مستعدة لمواصلة المباحثات الدبلوماسية من جديد بمجرد إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة الطرف المسؤول عن هذا العدوان.
جنيف -وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو يقول إن العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لكنها لا تقضي عليه مؤكدا "أن الحل الوحيد هو التفاوض".
جنيف - المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين يدين العدوان السافر للقوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة وعدوانها الأخير على إيران معربا عن أمله في تساهم المحادثات الإيرانية الأوروبية للتوصل لاتفاق دائم لإيقاف إطلاق النار بين الطرفين.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لا يرى "سبيلا" حتى الآن لإيقاف القتال بين إيران والاحتلال الإسرائيلي داعيا طهران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لتغيير موقفها تجاه برنامجها النووي.
نيويورك - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول إن الهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران قد تسببت في "تدهور حاد" في السلامة والأمن النوويين.
الرياض - هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية تؤكد سلامة بيئة المملكة من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة عن التطورات الإقليمية في المنطقة.
سانت بطرسبورغ - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص وبحث الجانبان تطورات أسواق الطاقة مؤكدين الدور المحوري لأوبك و"أوبك بلس" في استقرار السوق النفطية العالمية. (النهاية) ط م ا
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