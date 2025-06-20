موجز الأخبار على نشرة كونا الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - وزراء الخارجية العرب يدينون عدوان الاحتلال الاسرائيلي على إيران باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الامم المتحدة وتهديدا للسلم والأمن الاقليميين مطالبين بإيقافه وتكثيف الجهود الاقليمية والدولية لخفض التوتر وتحقيق التهدئة الشاملة.

جنيف - وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إيران مستعدة لمواصلة المباحثات الدبلوماسية من جديد بمجرد إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة الطرف المسؤول عن هذا العدوان.

جنيف -وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو يقول إن العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لكنها لا تقضي عليه مؤكدا "أن الحل الوحيد هو التفاوض".

جنيف - المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين يدين العدوان السافر للقوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة وعدوانها الأخير على إيران معربا عن أمله في تساهم المحادثات الإيرانية الأوروبية للتوصل لاتفاق دائم لإيقاف إطلاق النار بين الطرفين.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لا يرى "سبيلا" حتى الآن لإيقاف القتال بين إيران والاحتلال الإسرائيلي داعيا طهران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لتغيير موقفها تجاه برنامجها النووي.

نيويورك - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول إن الهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران قد تسببت في "تدهور حاد" في السلامة والأمن النوويين.

الرياض - هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية تؤكد سلامة بيئة المملكة من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة عن التطورات الإقليمية في المنطقة.

سانت بطرسبورغ - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص وبحث الجانبان تطورات أسواق الطاقة مؤكدين الدور المحوري لأوبك و"أوبك بلس" في استقرار السوق النفطية العالمية. (النهاية) ط م ا