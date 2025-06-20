الترجي التونسي يهدي كرة القدم العربية الفوز الأول ببطولة كأس العالم للأندية بعد تغلبه على لوس انجلوس

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الترجي التونسي يهدي كرة القدم العربية الفوز الأول ببطولة كأس العالم للأندية بعد تغلبه على لوس انجلوس
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 6 (كونا) -- أهدي نادي الترجي التونسي كرة القدم العربية اول فوز لها ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المتواصلة في الولايات المتحدة بعد فوزه الثمين على نظيره لوس انجلوس الامريكي بنتيجة (1 /0) وذلك في المباراة التي اقيمت فجر اليوم السبت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للبطولة.
وجاء الشوط للمباراة التي أقيمت على ملعب (جيوديس بارك) في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي متوسط المستوى وسط تحفظ كبير من الفريقين اللذين كانا يخشيان الخسارة التي تعني خروجا مبكرا من البطولة.
ودخل الترجي الشوط الثاني للمباراة بقوة ليحرز لاعبه يوسف البلايلي الهدف الاول في الدقيقة 70 إثر تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء فيما حافظ حارس الترجي بشير بن سعيد على فوز فريقه بعد تصدي رائع لضربة جزاء سنحت لفريق لوس انجلوس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذه النتيجة حصل الترجي على اول ثلاث نقاط بالبطولة ليحتل المركز الثالث بفارق الاهداف عن نادي تشيلسي الانجليزي خلف المتصدر فلامنجو البرازيلي الذي ضمن تأهله للدور المقبل فيما ودع الفريق الأمريكي البطولة بعد ان ظل رصيده خاليا من النقاط. (النهاية)
ف ش ا / ط م ا
وجاء الشوط للمباراة التي أقيمت على ملعب (جيوديس بارك) في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي متوسط المستوى وسط تحفظ كبير من الفريقين اللذين كانا يخشيان الخسارة التي تعني خروجا مبكرا من البطولة.
ودخل الترجي الشوط الثاني للمباراة بقوة ليحرز لاعبه يوسف البلايلي الهدف الاول في الدقيقة 70 إثر تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء فيما حافظ حارس الترجي بشير بن سعيد على فوز فريقه بعد تصدي رائع لضربة جزاء سنحت لفريق لوس انجلوس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذه النتيجة حصل الترجي على اول ثلاث نقاط بالبطولة ليحتل المركز الثالث بفارق الاهداف عن نادي تشيلسي الانجليزي خلف المتصدر فلامنجو البرازيلي الذي ضمن تأهله للدور المقبل فيما ودع الفريق الأمريكي البطولة بعد ان ظل رصيده خاليا من النقاط. (النهاية)
ف ش ا / ط م ا
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