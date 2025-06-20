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الترجي التونسي يهدي كرة القدم العربية الفوز الأول ببطولة كأس العالم للأندية بعد تغلبه على لوس انجلوس

الترجي التونسي يهدي كرة القدم العربية الفوز الأول ببطولة كأس العالم للأندية بعد تغلبه على لوس انجلوس

2025-06-20 11:18:01
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 6 (كونا) -- أهدي نادي الترجي التونسي كرة القدم العربية اول فوز لها ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المتواصلة في الولايات المتحدة بعد فوزه الثمين على نظيره لوس انجلوس الامريكي بنتيجة (1 /0) وذلك في المباراة التي اقيمت فجر اليوم السبت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للبطولة.
وجاء الشوط للمباراة التي أقيمت على ملعب (جيوديس بارك) في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي متوسط المستوى وسط تحفظ كبير من الفريقين اللذين كانا يخشيان الخسارة التي تعني خروجا مبكرا من البطولة.
ودخل الترجي الشوط الثاني للمباراة بقوة ليحرز لاعبه يوسف البلايلي الهدف الاول في الدقيقة 70 إثر تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء فيما حافظ حارس الترجي بشير بن سعيد على فوز فريقه بعد تصدي رائع لضربة جزاء سنحت لفريق لوس انجلوس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذه النتيجة حصل الترجي على اول ثلاث نقاط بالبطولة ليحتل المركز الثالث بفارق الاهداف عن نادي تشيلسي الانجليزي خلف المتصدر فلامنجو البرازيلي الذي ضمن تأهله للدور المقبل فيما ودع الفريق الأمريكي البطولة بعد ان ظل رصيده خاليا من النقاط. (النهاية)

ف ش ا / ط م ا


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