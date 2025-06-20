الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجة من الهجمات ضد البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ وسط إيران

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجة من الهجمات ضد البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ وسط إيران
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 21 - 6 (كونا) -- أعلن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت بدء موجة من الهجمات ضد البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ وسط إيران.
وقال سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي إنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران في فجر اليوم التاسع من الحرب.
كما أشار في منشور آخر إلى أنه قبل فترة وجيزة من ذلك تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بالأراضي المحتلة عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران لافتا إلى أنه يعمل على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها. (النهاية)
ط م ا
وقال سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي إنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران في فجر اليوم التاسع من الحرب.
كما أشار في منشور آخر إلى أنه قبل فترة وجيزة من ذلك تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بالأراضي المحتلة عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران لافتا إلى أنه يعمل على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها. (النهاية)
ط م ا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
الاحتلال يغلق أبواب الأقصى للجمعة الثانية ويغلق الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن
سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سورية
نائب ترمب : الوقت بدأ ينفد أمام الحل الدبلوماسي
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
إيران ترفض المفاوضات قبل وقف الهجمات الإسرائيلية