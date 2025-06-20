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إيران تعلن إطلاق الموجة ال18 من عملية (الوعد الصادق 3) واستهداف مطار بن غوريون

إيران تعلن إطلاق الموجة ال18 من عملية (الوعد الصادق 3) واستهداف مطار بن غوريون

2025-06-20 11:18:01
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 21 - 6 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم السبت إطلاق الموجة ال18 من عملية (الوعد الصادق 3) التي تنفذها ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت عدة مناطق بينها مطار بن غوريون.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه وجه ضربات ضد أهداف عسكرية في وسط الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة من طراز (شاهد 136).
وبينما أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية بالإضافة إلى مطار بن غوريون أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية بأن صاروخا إيرانيا سقط على مبنى في تل أبيب.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر اليوم بدء موجة من الهجمات ضد البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ وسط إيران.
وقال سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي إنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران في فجر اليوم التاسع من الحرب.
كما أشار في منشور آخر إلى أنه قبل فترة وجيزة من ذلك تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بالأراضي المحتلة عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران لافتا إلى أنه يعمل على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها. (النهاية) ط م ا

MENAFN20062025000071011013ID1109703005

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