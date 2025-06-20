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وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس الروسي في موسكو الإثنين المقبل

وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس الروسي في موسكو الإثنين المقبل

2025-06-20 11:14:59
(MENAFN- Al-Anbaa)

أفادت وكالة انباء "مهر" الايرانية نقلا عن شبكة (إن بي سي نيوز) الاخبارية الأمريكية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سوف يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، يوم الاثنين المقبل.

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