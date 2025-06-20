ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين - جريدة الوطن السعودية

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ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) اختتمت فعاليات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين والتي تقام تحت رعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومتابعة نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وشهدت المنافسات أجواء من الحماس والإثارة، وحضور جماهيري فاق التوقعات، في تأكيد جديد على الشعبية المتزايدة للبطولة حيث تخطى عدد الحضور الجماهيري 3 آلاف متفرج.
وشارك في فئة شبه المحترفين أكثر من 22 متسابقًا قدموا عروضًا قوية ومهارات مبهرة نالت استحسان لجنة التحكيم وحظيت بتفاعل الجمهور، في واحدة من أجمل ليالي البطولة.
وتميزت الفعاليات بتنظيم احترافي رائع، أسهم في إنجاح الفعالية وإخراجها بالصورة التي تليق بسمعة منطقة حائل، التي أصبحت وجهة بارزة لرياضات السيارات على مستوى المملكة.
وأكد المهندس عمار القاضي رئيس اللجنة المنظمة أن الإقبال الجماهيري المتزايد يوماً بعد يوم يعكس حجم الاهتمام برياضة الدرفت، ويحفّز على تقديم المزيد من الدعم والتطوير لها في النسخ المقبلة. مشيراً أن الحضور الجماهيري يعكس عشق وشغف الشباب الكبير لهذه الرياضة.
طبيب جراح
من جهته أشاد الطبيب الجراح حسين العبدلي أحد المشاركين في فئة شبه المحترفين بالبطولة من حيث التنظيم ودعم المتسابقين لافتاً أن جمال مدينة حائل وجبالها أضفى لمسة جمالية رائعة وجعل من البطولة لوحة فنية من حيث المنافسات ومن حيث طبيعة المدينة.
وعن العلاقة بين الطب ورياضة الدرفت أكد العبدلي أنهما شغف فكلاهما يستحوذان على اهتمامه وأن بدايته مع رياضة الدرفت كانت منذ عام 2006، متمنيا من المنظمين تكرار التجربة وتنظيم المزيد من البطولات في حائل من قلب مدينة رياضة السيارات.
يذكر أن البطولة تختتم فعالياتها اليوم السبت بفئة المحترفين وستشهد تتويج الأبطال في كافة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_250621_041323_871-->
وشهدت المنافسات أجواء من الحماس والإثارة، وحضور جماهيري فاق التوقعات، في تأكيد جديد على الشعبية المتزايدة للبطولة حيث تخطى عدد الحضور الجماهيري 3 آلاف متفرج.
وشارك في فئة شبه المحترفين أكثر من 22 متسابقًا قدموا عروضًا قوية ومهارات مبهرة نالت استحسان لجنة التحكيم وحظيت بتفاعل الجمهور، في واحدة من أجمل ليالي البطولة.
وتميزت الفعاليات بتنظيم احترافي رائع، أسهم في إنجاح الفعالية وإخراجها بالصورة التي تليق بسمعة منطقة حائل، التي أصبحت وجهة بارزة لرياضات السيارات على مستوى المملكة.
وأكد المهندس عمار القاضي رئيس اللجنة المنظمة أن الإقبال الجماهيري المتزايد يوماً بعد يوم يعكس حجم الاهتمام برياضة الدرفت، ويحفّز على تقديم المزيد من الدعم والتطوير لها في النسخ المقبلة. مشيراً أن الحضور الجماهيري يعكس عشق وشغف الشباب الكبير لهذه الرياضة.
طبيب جراح
من جهته أشاد الطبيب الجراح حسين العبدلي أحد المشاركين في فئة شبه المحترفين بالبطولة من حيث التنظيم ودعم المتسابقين لافتاً أن جمال مدينة حائل وجبالها أضفى لمسة جمالية رائعة وجعل من البطولة لوحة فنية من حيث المنافسات ومن حيث طبيعة المدينة.
وعن العلاقة بين الطب ورياضة الدرفت أكد العبدلي أنهما شغف فكلاهما يستحوذان على اهتمامه وأن بدايته مع رياضة الدرفت كانت منذ عام 2006، متمنيا من المنظمين تكرار التجربة وتنظيم المزيد من البطولات في حائل من قلب مدينة رياضة السيارات.
يذكر أن البطولة تختتم فعالياتها اليوم السبت بفئة المحترفين وستشهد تتويج الأبطال في كافة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_250621_041323_871-->
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