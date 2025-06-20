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ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين - جريدة الوطن السعودية

ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين - جريدة الوطن السعودية

2025-06-20 11:09:06
(MENAFN- Al Watan) اختتمت فعاليات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين والتي تقام تحت رعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ومتابعة نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وشهدت المنافسات أجواء من الحماس والإثارة، وحضور جماهيري فاق التوقعات، في تأكيد جديد على الشعبية المتزايدة للبطولة حيث تخطى عدد الحضور الجماهيري 3 آلاف متفرج.
وشارك في فئة شبه المحترفين أكثر من 22 متسابقًا قدموا عروضًا قوية ومهارات مبهرة نالت استحسان لجنة التحكيم وحظيت بتفاعل الجمهور، في واحدة من أجمل ليالي البطولة.
وتميزت الفعاليات بتنظيم احترافي رائع، أسهم في إنجاح الفعالية وإخراجها بالصورة التي تليق بسمعة منطقة حائل، التي أصبحت وجهة بارزة لرياضات السيارات على مستوى المملكة.
وأكد المهندس عمار القاضي رئيس اللجنة المنظمة أن الإقبال الجماهيري المتزايد يوماً بعد يوم يعكس حجم الاهتمام برياضة الدرفت، ويحفّز على تقديم المزيد من الدعم والتطوير لها في النسخ المقبلة. مشيراً أن الحضور الجماهيري يعكس عشق وشغف الشباب الكبير لهذه الرياضة.
طبيب جراح
من جهته أشاد الطبيب الجراح حسين العبدلي أحد المشاركين في فئة شبه المحترفين بالبطولة من حيث التنظيم ودعم المتسابقين لافتاً أن جمال مدينة حائل وجبالها أضفى لمسة جمالية رائعة وجعل من البطولة لوحة فنية من حيث المنافسات ومن حيث طبيعة المدينة.
وعن العلاقة بين الطب ورياضة الدرفت أكد العبدلي أنهما شغف فكلاهما يستحوذان على اهتمامه وأن بدايته مع رياضة الدرفت كانت منذ عام 2006، متمنيا من المنظمين تكرار التجربة وتنظيم المزيد من البطولات في حائل من قلب مدينة رياضة السيارات.
يذكر أن البطولة تختتم فعالياتها اليوم السبت بفئة المحترفين وستشهد تتويج الأبطال في كافة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_250621_041323_871-->


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