الاستثمار الاجنبي المباشر في تونس ونمو بنسبة 21%
وقد أشار المؤتمر في تقريره إلى أن تونس قد ساهمت بشكل إيجابي في إجمالي الاستثمارات على أراضيها، وليس فقط الأجنبية فحسب. فقد أعلنت تونس عن استثمارات بقيمة 13 مليار دولار من خلال مشاريع جديدة العام الماضي، بينما كانت هذه القيمة في العام 2023 قريبة من الصفر وفقاً للمسح الذي أجراه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية Unctad. وتوجد ضمن إجمالي المشاريع التي أعلن عنها في البلاد التي تتطلب موارد داخلية وخارجية، مبادرات في الطاقة المتجددة كجزء من الموارد المخصصة للهيدروجين الاخضر.
وبالحديث عن كل الدول، يفيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن تدفق الاستثمار المباشر الاجنبي في العام 2024 كان أقل من العام 2023. ومن بين أكبر 20 دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، كانت قد نمت الاستثمارات في الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا وأستراليا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمكسيك وإندونيسيا وفيتنام.
وفي البرازيل، سابع أكبر مستفيد من لاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم، فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض من 64 مليار دولار في العام 2023 إلى 59 مليار دولار أمريكي في العام 2024. أما المملكة العربية السعودية وهي البلد الـ 20 عالمياً المستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد شهد انخفاض الموارد الأجنبية من 23 مليار دولار أمريكي في العام 2023 إلى 16 مليار دولار في العام 2024.
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