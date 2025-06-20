الاستثمار الاجنبي المباشر في تونس ونمو بنسبة 21%

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية Unctad يوم الخميس 19 حزيران/ يونيو، حقق الاستثمار الاجنبي المباشر في تونس ارتفاعاً بنسبة 21% في العام 2024 بالمقارنة مع العام 2023. حيث كانت البلاد قد تلقت حينها إجمالي 936 مليون دولار من خلال استثمارات مباشرة لشركات ومؤسسات من دول أخرى.

وقد أشار المؤتمر في تقريره إلى أن تونس قد ساهمت بشكل إيجابي في إجمالي الاستثمارات على أراضيها، وليس فقط الأجنبية فحسب. فقد أعلنت تونس عن استثمارات بقيمة 13 مليار دولار من خلال مشاريع جديدة العام الماضي، بينما كانت هذه القيمة في العام 2023 قريبة من الصفر وفقاً للمسح الذي أجراه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية Unctad. وتوجد ضمن إجمالي المشاريع التي أعلن عنها في البلاد التي تتطلب موارد داخلية وخارجية، مبادرات في الطاقة المتجددة كجزء من الموارد المخصصة للهيدروجين الاخضر.

وبالحديث عن كل الدول، يفيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن تدفق الاستثمار المباشر الاجنبي في العام 2024 كان أقل من العام 2023. ومن بين أكبر 20 دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، كانت قد نمت الاستثمارات في الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا وأستراليا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمكسيك وإندونيسيا وفيتنام.

وفي البرازيل، سابع أكبر مستفيد من لاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم، فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض من 64 مليار دولار في العام 2023 إلى 59 مليار دولار أمريكي في العام 2024. أما المملكة العربية السعودية وهي البلد الـ 20 عالمياً المستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد شهد انخفاض الموارد الأجنبية من 23 مليار دولار أمريكي في العام 2023 إلى 16 مليار دولار في العام 2024.

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