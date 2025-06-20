الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 حزيران (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، عن رصده لإطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب وعدد من المناطق في إسرائيل مع استمرار محاولات اعتراض الصواريخ الإيرانية.

---(بترا)

رصد/ف ق/م ق

21/06/2025 03:43:24