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نائب ترمب : الوقت بدأ ينفد أمام الحل الدبلوماسي

نائب ترمب : الوقت بدأ ينفد أمام الحل الدبلوماسي

2025-06-20 09:04:54

خبرني - قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس انه يعتقد أن الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية.

واضاف عبر قناة فوكس نيوز ان ترمب هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن إيران.

وتابع  : ترمب قال إنه سيسعى لحل دبلوماسي إلى أن يقتنع بأنه لم يعد هناك فرصة.

واردف  : ترمب سيفعل ما يلزم لإنهاء البرنامج النووي الإيراني.

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