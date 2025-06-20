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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران

2025-06-20 08:05:17

خبرني - قال الجيش الإسرائيلي ، فجر السبت ، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل وإن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد، داعيا الإسرائيليين إلى التزام الملاجئ.

وقد دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق من البلاد وفي منطقة تل أبيب الكبرى مع استمرار محاولات اعتراض الصواريخ الإيرانية.

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