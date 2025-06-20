الأردن..نصائح من الأرصاد الجوية

الأردن..نصائح من الأرصاد الجوية
خبرني - دعت إدارة الأرصاد الجوية، في نشرتها الأخيرة، إلى تجنّب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، نظرًا للارتفاع النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية الاعتيادية في أغلب مناطق المملكة من السبت وحتى الاثنين، حيث تسود أجواء معتدلة إلى حارة نسبيًا نهارًا، فيما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس معتدلًا بوجه عام.
ويُحذَّر خلال هذه الفترة من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
أما يوم الثلاثاء، فيُتوقع حدوث ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية اعتيادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، بينما يكون حارًا نسبيًا في الأغوار الجنوبية والبحر الميت والعقبة.
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