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الأردن..نصائح من الأرصاد الجوية

الأردن..نصائح من الأرصاد الجوية

2025-06-20 07:18:01
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - دعت إدارة الأرصاد الجوية، في نشرتها الأخيرة، إلى تجنّب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، نظرًا للارتفاع النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية الاعتيادية في أغلب مناطق المملكة من السبت وحتى الاثنين، حيث تسود أجواء معتدلة إلى حارة نسبيًا نهارًا، فيما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس معتدلًا بوجه عام.

ويُحذَّر خلال هذه الفترة من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أما يوم الثلاثاء، فيُتوقع حدوث ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية اعتيادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، بينما يكون حارًا نسبيًا في الأغوار الجنوبية والبحر الميت والعقبة.

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