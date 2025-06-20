334 ألف دولار لـ 7 من أطباق بيكاسو الخزفية

MENAFN - Al-Bayan) بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف، مساء الخميس، سبع قطع خزفية، تحمل رسوماً لبيكاسو، هي عبارة عن أطباق وصحون لا مثيل لها، ولم يسبق أن عُرضت.

وأوضح بيان أصدرته دار ((بيغيه))، أن ((هذه القطع الفريدة التي أُنجزت بين عامي 1947 و1963 في محترف مادورا، الذي كان يعمل فيه الفنان في جنوبي فرنسا، بيعت بما مجموعه 272 ألف فرنك سويسري (نحو 334 ألف دولار)، ما يُظهر حماسة الجمهور لأعمال الفنان بكل أشكالها)).

وتزيّن هذه الأطباق زخارف رمزية من عالم بابلو بيكاسو الفني، من حَمام وماعز وثيران وأسماك وطيور. وعُرضت هذه القطع الخزفية على الجمهور للمرة الأولى في الأيام الأخيرة، قبل المزاد.

وأوضح مدير دار المزادات، برنار بيغيه أن ((هذه القطع الفريدة، كانت ضمن تركة بيكاسو وملكاً لورثته، وقد أهداها الورثة لأحد أصدقائهم في مطلع ثمانينيات القرن العشرين)).