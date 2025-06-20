334 ألف دولار لـ 7 من أطباق بيكاسو الخزفية

334 ألف دولار لـ 7 من أطباق بيكاسو الخزفية
وأوضح بيان أصدرته دار ((بيغيه))، أن ((هذه القطع الفريدة التي أُنجزت بين عامي 1947 و1963 في محترف مادورا، الذي كان يعمل فيه الفنان في جنوبي فرنسا، بيعت بما مجموعه 272 ألف فرنك سويسري (نحو 334 ألف دولار)، ما يُظهر حماسة الجمهور لأعمال الفنان بكل أشكالها)).
وتزيّن هذه الأطباق زخارف رمزية من عالم بابلو بيكاسو الفني، من حَمام وماعز وثيران وأسماك وطيور. وعُرضت هذه القطع الخزفية على الجمهور للمرة الأولى في الأيام الأخيرة، قبل المزاد.
وأوضح مدير دار المزادات، برنار بيغيه أن ((هذه القطع الفريدة، كانت ضمن تركة بيكاسو وملكاً لورثته، وقد أهداها الورثة لأحد أصدقائهم في مطلع ثمانينيات القرن العشرين)).
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