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اكتشاف أثري تحت شوارع ليما

اكتشاف أثري تحت شوارع ليما

2025-06-20 07:17:46
(MENAFN- Al-Bayan) تحوّل أحد مواقع الحفر في العاصمة البيروفية ليما إلى مسرح لاكتشاف أثري نادر، حين عثر العمال على مقبرة تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية، يُقدَّر عمرها بنحو 1000 عام، وفقاً لما أعلنه خيسوس باهاموندي، المنسق العلمي لشركة ((كاليدا)) المشرفة على مشروع الحفر لمد أنابيب غاز.

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