"أوركسترا دبي" سلم موسيقي يرتقي بالمواهب المحلية

MENAFN - Al-Bayan) تحيي الكثير من دول العالم، اليوم (21 يونيو)، اليوم العالمي للموسيقى، وتحتفي بمختلف الألوان الموسيقية المحلية والدولية، عبر العديد من الفعاليات والأنشطة، أما هنا في دبي، فقد تفاعل المبدعون والفنانون مع حدث دبي الثقافي الأبرز هذا الأسبوع، وهو الإعلان عن مشروع إنشاء ((أوركسترا دبي))، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تعزيز حضور الفنون والثقافة الإماراتية على الخريطة العالمية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، ورفع كفاءة القطاع الفني في دبي، ودعم أصحاب المواهب المحلية الواعدة.

واستقبل المثقفون والمبدعون مشروع ((أوركسترا دبي)) بوصفه مبادرة رائدة تمثل تجسيداً لفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومبادراته التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي منارة ثقافية وفنية على الساحة الدولية، ونموذجاً حضارياً ملهماً.

نهضة حقيقية

وفي هذا السياق، رأى الموسيقار الفنان إبراهيم جمعة أن الإعلان عن مشروع إنشاء ((أوركسترا دبي)) يؤسس لنهضة حقيقية على المستوى الموسيقي في العالم العربي، وذلك لأن هذا المشروع سيستفيد بلا شك من السمعة الدولية التي تتمتع بها دبي، وكذلك من نموذجها الفريد في إدارة المشاريع وإطلاقها.

وقال: ((إنه بلا شك مشروع حيوي يفتح أفق دبي على القطاع الموسيقي العالمي، بما يمثل مساحة من الحوار الحضاري والتفاعل الإبداعي مع مختلف الثقافات، كما أنه مشروع يعزز البنية التحتية لقطاع الاقتصاد الثقافي، ويرفع كفاءة القطاع الفني في الإمارة، ويخلق حاضنة تدعم أصحاب المواهب المحلية الواعدة)).

وأضاف: ((إن الإعلان عن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود القيادة الرشيدة في إطلاق مبادرات في سياق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الداعية إلى استئناف الحضارة العربية، ودبي بالطبع من أهم حواضرها، لا بل إن مثل هذا المشروع الذي يؤسس لنهضة حقيقية على المستوى الموسيقي في العالم العربي، سيستفيد بلا شك من السمعة الدولية التي تتمتع بها دبي، وكذلك من نموذجها الفريد في إدارة المشاريع وإطلاقها)).

من جهته، أشار الدكتور طارق المنهالي، نائب رئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، إلى أن مشروع ((أوركسترا دبي))، يأتي في وقت حققت فيه دبي إنجازات مشهودة في المجال الموسيقي، حيث تحولت إلى وجهة عالمية لأفضل العروض الموسيقية، وبيئة حاضنة للكفاءات وأصحاب المواهب الموسيقية المحلية والعالمية، بفضل ما تمتلكه من مساحات إبداعية وإمكانيات فريدة.

كما أنه سيسهم، بلا شك، في حفظ وصون التراث الموسيقي الحي للمنطقة، وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية.

وقال: ((عودتنا القيادة الرشيدة على نظرتها الشمولية والاستشرافية، واهتمامها بالتنمية بوصفها شرطاً للنهضة الشاملة، وليس غريباً أن توجه اليوم باعتماد مشروع ((أوركسترا دبي))، الذي يأتي في وقت حققت فيه ((دبي أوبرا)) نجاحاً عالمياً، داراً للعرض الموسيقي والفني، وباتت واحدة من أهم الوجهات التي تطمح إلى القدوم إليها أفضل الفرق والعروض الموسيقية العالمية)).

وأضاف: ((لطالما كانت دبي تتحدث بلغة عالمية، والموسيقى كما هو معروف، لغة تواصل عالمية بين الشعوب، وكذلك بين العصور والأزمان ومختلف الثقافات، ومن هنا، فإن المشروع ينطوي على أهمية خاصة باعتبار أنه يؤسس لأجيال جديدة قادرة على توصيل رسالة الإبداع الثقافي والإنساني)).

حافز كبير

بدورها، أكدت الموسيقية الدكتورة إيمان الهاشمي أول ملحنة إماراتية، أن الإعلان عن مشروع إنشاء ((أوركسترا دبي)) يمثل حافزاً كبيراً للوسط الموسيقي والفني خاصة والثقافي عامة، ومن شأنه مدّ الحياة الفنية والثقافية في الإمارة بزخم قوي، كما أنه بلا شك سيشكل مصدر إلهام للمبدعين في مجالات الحياة كافة.

وأردفت: مشروع أوركسترا دبي إضافة نوعية لمشهد دبي الإبداعي، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز أهمية الثقافة والفنون في اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار، كما أنه يأتي ليثري اقتصاد دبي الإبداعي ويسهم في تحفيز قطاع الفنون وتعزيز نمو الإمارة الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت الهاشمي: من المؤكد أن الأمر لا يتعلق بمجرد إنشاء فرقة أوركسترا موسيقية، وإنما هو مشروع متكامل يرسم توجهات مستقبلية، تتناغم مع توجهات القيادة الرشيدة، التي عبرت عنها استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، كما لا شك في أن هذا المشروع يضعنا أمام مهمة استثنائية تتمثل في بناء ((سلم موسيقي)) يرتقي بالمواهب المحلية إلى الذرى العالمية.

استراتيجيات مدروسة

وفي ذات السياق، لفت الفنان محمد عبدالعظيم، إلى أن الاستراتيجيات المدروسة التي تضعها القيادة الرشيدة إدارة الفرص المستقبلية ومواكبة التوجهات العصرية، تضع الإمارة في مكانة متقدمة بين دول العالم، التي تربط على نحو فعال بين مختلف محركات الحياة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والفنية.

وقال: ((بلا شك المشروع كبير وغاية في الأهمية، وهو بمستوى التطلعات الطموحة لدبي وقيادتها الرشيدة، التي عودتنا على إدارة الفرص المستقبلية ومواكبة التوجهات العصرية من خلال الموازنة بين مختلف القطاعات، والعمل على خلق تفاعل تكاملي بينها؛ فأهمية هذا المشرع لا تكمن فقط في قدرته على إبراز المشهد الثقافي لدبي وتفرد بصمتها الموسيقية، بل وسيكون له أثر في رفع تنافسيتها في المؤشرات العالمية)).

وأضاف: ((يأتي اعتماد مشروع ((أوركسترا دبي)) ليقدم مثالاً جديداً على قدرات دبي المتميزة في مجال ابتكار المشاريع وإنشاء الصناعات الإبداعية، بما يرفع مساهماتها في إثراء الحراك الثقافي العالمي، وفتح مسارات للتواصل الحضاري الفعال والحيوي، وتوسيع آفاق التعاون الثقافي الدولي، ونشر رؤية دبي الحضارية على المستوى العالمي)).

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