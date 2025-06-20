"جمعة الماجد" يقدّم ورشة حول ذكاء "شات جي بي تي"

MENAFN - Al-Bayan) نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الخميس الماضي، ورشة تدريبية بعنوان ((استخدام شات جي بي تي من الألف إلى الياء))، قدّمتها سامية عايش، الصحفية والمدربة في الإعلام الرقمي والابتكار، وذلك بحضور 50 مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من استخدام برنامج ((شات جي بي تي)) بطريقة فعالة، من خلال فهم آلية عمله والتعرّف على ملحقاته المختلفة للحصول على أفضل النتائج.

وتضمنت محاور الورشة تعريفاً بالذكاء الاصطناعي التوليدي وأبرز خصائصه، وآلية عمل شات جي بي تي واستخداماته المتنوعة، إلى جانب مناقشة الجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً تلك المتعلقة بالمساعدات الرقمية.

كما شهدت الورشة نقاشاً تفاعلياً حول التهديدات المحتملة التي قد تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وأكدت على أهمية تعزيز الوعي والتفكير النقدي أثناء التعامل مع هذه الأدوات.

وفي ختام الورشة، كرم الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام لمركز جمعة الماجد، المحاضرة سامية عايش.