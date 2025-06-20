"جمعة الماجد" يقدّم ورشة حول ذكاء "شات جي بي تي"
هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من استخدام برنامج ((شات جي بي تي)) بطريقة فعالة، من خلال فهم آلية عمله والتعرّف على ملحقاته المختلفة للحصول على أفضل النتائج.
وتضمنت محاور الورشة تعريفاً بالذكاء الاصطناعي التوليدي وأبرز خصائصه، وآلية عمل شات جي بي تي واستخداماته المتنوعة، إلى جانب مناقشة الجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً تلك المتعلقة بالمساعدات الرقمية.
كما شهدت الورشة نقاشاً تفاعلياً حول التهديدات المحتملة التي قد تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وأكدت على أهمية تعزيز الوعي والتفكير النقدي أثناء التعامل مع هذه الأدوات.
وفي ختام الورشة، كرم الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام لمركز جمعة الماجد، المحاضرة سامية عايش.
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