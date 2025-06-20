ماجد الأنصاري يعود إلى سينما الرعب بفيلم "حوبة"

MENAFN - Al-Bayan) أُعلن في أبوظبي عن إنتاج الفيلم الروائي الجديد ((حوبة))، وهو عمل من فئة الرعب والتشويق النفسي للمخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، المعروف بأعماله التي نالت استحسان النقاد مثل ((زنزانة)) و((ما وراء الطبيعة)).

يشكّل الفيلم، الذي يعرض في الإمارات 30 أكتوبر المقبل، وجاء من نتاج تعاون بين ((إيمج نيشن أبوظبي)) وشركة الإنتاج الأمريكية المتخصصة في أعمال الرعب ((سبوكي بيكتشرز))، علامة فارقة في مسار تطوير سينما الرعب والتشويق في المنطقة. وتتمحور أحداثه حول زوجة وأم تجد حياتها الهادئة تنقلب رأساً على عقب بعد أن يعود زوجها إلى المنزل برفقة زوجة ثانية.

وقال بن روس، الرئيس التنفيذي لدى إيمج نيشن أبوظبي: يمثل فيلم ((حوبة)) تجربة سينمائية مؤثرة تبرز الإمكانات المتقدمة للسرد القصصي الإماراتي على الساحة العالمية.

من جانبه، قال ستيفن شنايدر، المؤسس المشارك لشركة سبوكي بيكتشرز: نجح ماجد الأنصاري في نسج حكاية مشحونة بالعاطفة والتوتر، متجذرة في ثقافتها المحلية، وتحمل بُعداً إنسانياً عالمياً.

يمثّل فيلم ((حوبة)) عودة المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري إلى سينما الرعب والتشويق، بعد النجاح اللافت الذي حققه فيلمه الأول ((زنزانة))، والذي حظي بإشادة واسعة، وأصبح أول فيلم إماراتي عربي يعرض على منصة نتفليكس العالمية.

ويُعرف الأنصاري بأسلوبه ورؤيته السينمائية الجريئة التي تجمع بين البصريات اللافتة والبناء السردي المشحون بالعاطفة، ليواصل دفع حدود السينما العربية، مقدمًا سرديات عالمية بطابع محلي فريد يستند إلى الهوية الثقافية للمنطقة.

من جانبه، قال ماجد الأنصاري: في ((حوبة))، سعيت إلى تقديم حكاية تنبض بالمشاعر، مشحونة بالتوتر، تلامس هشاشة النفس البشرية، وتسلّط الضوء على تلك اللحظة الفاصلة التي ينقلب فيها الإحساس بالأمان إلى قلق، ويتحول فيها المألوف إلى أمر مريب وغريب.

((حوبة)) هو تأمل بصري ووجداني بين الحب والخوف، وفي ما يتبقى من الروابط الإنسانية عندما تتصدع الثقة ويبدأ كل شيء بالانهيار من الداخل.