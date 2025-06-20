جناح الإمارات في "بكين للكتاب".. مشاركة متميزة

MENAFN - Al-Bayan) تسجل المشاركة الإماراتية ضمن فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب 2025، حضوراً متميزاً، وذلك عبر جناح دولة الإمارات في المعرض، وكذلك عبر أجنحة الهيئات الإماراتية المشاركة.

وفي هذا السياق، زار وفد سعودي رفيع المستوى، جناح دولة الإمارات في المعرض، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين البلدين.

وضم الوفد علي العثمان، نائب سفير المملكة في جمهورية الصين الشعبية، والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، وعدداً من المسؤولين في سفارة المملكة بالصين والمثقفين والناشرين السعوديين، بهدف الاطلاع على أحدث الإصدارات الإماراتية وتبادل الخبرات في مجال صناعة النشر.

وتعرف الوفد من مشرفي الجناح، على أبرز العناوين المعروضة والجهات المشاركة في البيت الإماراتي، والتي تركز على الأدب والتراث والتنمية المستدامة.

آفاق وتحولات

وفي سياق متصل، نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في الصين، ندوة بعنوان ((آفاق العلاقات الصينية ـ الشرق أوسطية في ظل التحولات العالمية))، وذلك في جناح المركز في المعرض.

وناقش المشاركون في الندوة، التي أدارتها فريدة باي يي نان رئيسة قسم اللغة العربية بمجلة الصين اليوم، دور مبادرة ((الحزام والطريق)) في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ـ الصيني، وفرص ومجالات التعاون الثقافي والتعليمي بين الصين والدول العربية، إلى جانب موقف الصين من قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، وكيف تنظر النخب الفكرية الصينية إلى الشراكة مع الدول الخليجية والعربية.

وأكدت هو جيوان، الباحثة المتخصصة في مركز الدراسات العربية بجامعة تشيجيانغ للدراسات الدولية، أن التعاون الثقافي رابط مهم في العلاقات بين الصين والدول العربية، مشيرة إلى وجود أكثر من 48 جامعة في الصين تُدرّس اللغة العربية.