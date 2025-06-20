مكتبة محمد بن راشد تستعيد عالم شكسبير على مدار يومين

MENAFN - Al-Bayan) استضافت مكتبة محمد بن راشد، في إطار التعاون الثقافي بينها وبين مسرح دبي الوطني، ورشة عمل مميزة بعنوان ((عالم شكسبير: أدب وأداء))، قدمها الفنان القدير جهاد سعد، أحد أعلام المسرح العربي، على مدى يومين، وسط حضور لافت وتفاعل ملحوظ من محبي الأدب والمسرح.

وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة البرامج النوعية التي تحتضنها المكتبة لتعزيز المشهد الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات.

وخصص اليوم الأول للجانب النظري، حيث استعرض الفنان القدير جهاد سعد، مسيرة الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، أبرز رموز المسرح العالمي وأكثرهم تأثيراً في تاريخ الأدب.

وقد تناولت الورشة أبرز أعماله المسرحية التي خلدها الزمن، وفي مقدمتها ((روميو وجولييت))، تلك التراجيديا التي تحولت إلى أيقونة للحب الإنساني النقي، بكل ما تحمله من صراع بين العاطفة والمصير.

كما تطرقت الورشة إلى تحليل عميق لما يعرف بـ ((الشخصية الشكسبيرية))، التي تتسم بتركيب نفسي معقد وصراع داخلي عميق، يتجلى في مسرحيات مثل ((هاملت)) و((مكبث))، حيث تتصارع الإرادة مع المصير، والواجب مع العاطفة، في بناء درامي متين يستمر في إلهام الأجيال.

وانضم المشاركون في اليوم الثاني، الذي ركز على الجانب العملي، إلى تجربة أداء مسرحي حي، مع تدريبات مباشرة على مشاهد مختارة من أعمال شكسبير، بإشراف الفنان جهاد سعد، ومع تقديم توجيهاته في الإلقاء والتعبير الحركي والصوتي، ما أتاح للحضور الاقتراب أكثر من روح النص المسرحي وتجسيده على خشبة الواقع.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: ((تمثل استضافة هذه الفعاليات جزءاً من التزامنا الراسخ بدعم الحراك الثقافي، وتعزيز مكانة الأدب والفنون في دولة الإمارات، لا سيما في إمارة دبي التي ترسخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي للثقافة والإبداع، عبر مبادرات رائدة تحتفي بالمواهب وتحتضن الحوار الثقافي بين مختلف الشعوب)).

وأضاف: ((تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج النوعية التي تطلقها المكتبة، بهدف تمكين المواهب الأدبية والمسرحية، وتوفير منصات تفاعلية تفتح آفاقاً جديدة أمام المهتمين بهذا المجال)).

وأكد أن ((الشراكات الاستراتيجية الثقافية تساهم بدور محوري في دعم التنمية المعرفية، وتعزيز استدامة القطاع الثقافي، وبناء بيئة محفزة للإبداع والابتكار، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا على مبادرات جديدة ورائدة)).

من جانبها، أشادت الهنوف محمد، أمين السر في مسرح دبي الوطني، بإسهامات مكتبة محمد بن راشد في دعم الحراك الفني والثقافي وقالت ((هذه الورشة تمثل خطوة نوعية في إثراء المشهد المسرحي الإماراتي، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد حيث يرسخ دور الفن في بناء جسور ثقافية عابرة للزمن واللغة.

وقد عكست هذه الورشة ثمرة التعاون الناجح بين المؤسستين، حيث قدمت نموذجاً راقياً لحالة ثقافية متقدمة تتمتع بها إمارة دبي ودولة الإمارات، التي أصبحت وجهة جاذبة للخبرات الأدبية والفنية العالمية، وبيئة حاضنة للنقاشات الفكرية والفنية العميقة)).

وشهدت الورشة حضوراً واسعاً من جمهور متنوع، ضم طلاباً جامعيين ومهتمين بالمسرح والأدب، الذين أشادوا بالمحتوى المقدم، والفرصة التي أتيحت لهم للاندماج في تجربة تمزج بين النظرية والتطبيق، وتفتح نوافذ جديدة على جماليات المسرح الكلاسيكي.

وتؤكد هذه الفعالية حرص مكتبة محمد بن راشد على دعم الثقافة المسرحية ضمن برنامجها المخصص للفنون الأدائية، واهتمامها بتقديم فعاليات نوعية تجمع بين التأمل والمعايشة، بين الكلمة والصورة، في فضاء يعيد تعريف العلاقة بين القارئ والمسرح، ويمنح الإبداع العربي مساحة للقاء والتجدد.