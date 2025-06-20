كيفن ديورانت يشتري حصة أقلية في سان جيرمان

MENAFN - Al-Bayan) أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أمس، عن شراء نجم السلة الأمريكي كيفن ديورانت، لحصة الأقلية بالنادي.

ووقّعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المالكة للنادي الفرنسي، على شراكة استثمارية واستراتيجية مع ديورانت، فيما لم يذكر البيان الصادر عن النادي أي تفاصيل مالية.

وأضاف النادي الفرنسي أنه بموجب الشراكة بين الطرفين، فإن ديورانت سيستحوذ من خلال شركته ((برودروم))، والتي أسسها مع شريكه ريتش كيلمان، على حصة الأقلية بالنادي.

ويعد ديورانت ((36 عاماً)) لاعب فريق فينيكس صنز، والفائز بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين مرتين، واحداً من نجوم السلة حول العالم.