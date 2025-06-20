كيفن ديورانت يشتري حصة أقلية في سان جيرمان

كيفن ديورانت يشتري حصة أقلية في سان جيرمان
ووقّعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المالكة للنادي الفرنسي، على شراكة استثمارية واستراتيجية مع ديورانت، فيما لم يذكر البيان الصادر عن النادي أي تفاصيل مالية.
وأضاف النادي الفرنسي أنه بموجب الشراكة بين الطرفين، فإن ديورانت سيستحوذ من خلال شركته ((برودروم))، والتي أسسها مع شريكه ريتش كيلمان، على حصة الأقلية بالنادي.
ويعد ديورانت ((36 عاماً)) لاعب فريق فينيكس صنز، والفائز بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين مرتين، واحداً من نجوم السلة حول العالم.
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