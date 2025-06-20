  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كيفن ديورانت يشتري حصة أقلية في سان جيرمان

كيفن ديورانت يشتري حصة أقلية في سان جيرمان

2025-06-20 07:17:44
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أمس، عن شراء نجم السلة الأمريكي كيفن ديورانت، لحصة الأقلية بالنادي.

ووقّعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المالكة للنادي الفرنسي، على شراكة استثمارية واستراتيجية مع ديورانت، فيما لم يذكر البيان الصادر عن النادي أي تفاصيل مالية.

وأضاف النادي الفرنسي أنه بموجب الشراكة بين الطرفين، فإن ديورانت سيستحوذ من خلال شركته ((برودروم))، والتي أسسها مع شريكه ريتش كيلمان، على حصة الأقلية بالنادي.

ويعد ديورانت ((36 عاماً)) لاعب فريق فينيكس صنز، والفائز بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين مرتين، واحداً من نجوم السلة حول العالم.

MENAFN20062025000110011019ID1109702830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث