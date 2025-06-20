بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين تقام للمرة الأولى في منطقة العين

MENAFN - Al-Bayan) تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تُقام النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو 2025، في مركز ((أدنيك)) العين.

الحدث الذي يُنظَّم لأول مرة في منطقة العين، سيشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة.

ويُنظِّم الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة هذه البطولة ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الرابع على التوالي، في خطوة تعكس الشراكة المثمرة والمستدامة بين الاتحادين، وتؤكّد حجم الثقة المتنامية في قدرة دولة الإمارات على تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية.

وبهذه المناسبة، توجّه عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه الدائم لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكداً أن رعاية سموه للنسخة السادسة من البطولة تشكل دعماً كبيراً لهذا الحدث الرياضي، وحافزاً لأبناء وبنات الوطن للمضي قدماً في مسيرة التميز والتفوق، إسهاماً في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وجهة مثالية

وجرى اختيار منطقة العين لاستضافة البطولة لما تتمتع به من مقومات متكاملة تجعلها وجهة مثالية للفعاليات الرياضية العالمية، إذ تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والمرافق الرياضية الحديثة، والمقومات السياحية والثقافية الفريدة.

ويعكس هذا الاختيار أيضاً المكانة المتقدمة لمنطقة العين على خارطة الرياضة والسياحة الإقليمية والدولية، ويُتيح في الوقت نفسه للرياضيين والوفود المشاركة فرصة التعرُّف على ثقافة المجتمع وتراثه الأصيل، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والرياضي.

وتبذل اللجنة المُنظِّمة جهوداً متواصلة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من أجل تنظيم نسخة متميزة على المستويات كافة، تتماشى مع طموحات اللاعبين المشاركين وتوقعات الجماهير القادمة من جميع دول العالم، وتعكس في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في أبناء الوطن وصناعة أبطال المستقبل.