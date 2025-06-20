عراقجي: إيران تؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع أوروبا

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عراقجي: إيران تؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع أوروبا
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، إن طهران تؤيد استمرار المحادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنها مستعدة للقاء مجدداً في المستقبل القريب عقب محادثات جرت في جنيف.
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