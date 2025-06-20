غوتيريش: أعطوا السلام فرصة في الصراع بين إسرائيل وإيران

MENAFN - Al-Bayan) ">حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، من أن اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني ربما "يشعل ناراً لن يكون بوسع أحد السيطرة عليها"، ودعا طرفي الصراع والأطراف المحتملة الأخرى إلى "إعطاء فرصة للسلام".

وحذر غوتيريش أيضاً، في كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن الهجمات على المنشآت النووية ربما تؤدي إلى إطلاق إشعاعات "داخل وخارج حدود" إيران، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقال إن هناك "لحظات لا تشكل فيها الاتجاهات التي نمضي بها مصير الأمم فحسب، بل ربما مستقبلنا الجماعي".

وأضاف "هذه لحظة من هذا القبيل".

وأوضح غوتيريش أن توسيع نطاق الصراع "سيشعل نارا لن يكون بوسع أحد السيطرة عليها... يجب ألا نسمح بحدوث ذلك".

ومضى قائلاً: "لدي رسالة بسيطة وواضحة إلى أطراف الصراع وأطراف الصراع المحتملة وإلى مجلس الأمن بصفتي ممثلاً للمجتمع الدولي: أعطوا السلام فرصة".

وعُقدت جلسة مجلس الأمن اليوم في الوقت الذي يلتقى فيه وزراء الخارجية الأوروبيون بنظيرهم الإيراني في محاولة لاختبار مدى استعداد طهران للتفاوض على اتفاق نووي جديد، رغم ضآلة احتمالات توقف إسرائيل عن هجماتها قريبا.

وقصفت إسرائيل مراراً أهدافاً نووية في إيران في حين أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مع تصاعد الغارات الجوية المستمرة منذ أسبوع دون أي إشارة حتى الآن على وجود استراتيجية لوقفها.

وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ قراراً خلال الأسبوعين المقبلين حول ما إن كان سيتدخل لمساندة إسرائيل. وقالت إيران اليوم إنها لن تناقش مستقبل برنامجها النووي في الوقت الذي تتعرض فيه للهجوم الإسرائيلي.

وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل تتطلع إلى جهود حقيقية لتفكيك القدرات النووية الإيرانية خلال اجتماع اليوم بين وزراء الخارجية الأوروبيين ونظيرهم الإيراني، وليس مجرد جولة أخرى من المحادثات.

وأضاف للصحفيين: "شهدنا محادثات دبلوماسية على مدى العقود القليلة الماضية، وانظروا إلى النتائج".

وأردف قائلاً: "إذا كان الأمر سيكون مثل جلسة أخرى ومناقشات أخرى، فلن يتحقق نجاح".

