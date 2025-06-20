بوتين: نطرح أفكاراً على إسرائيل وإيران ولا نسعى للوساطة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الجمعة" أنه اقترح مجرد "أفكار" للتسوية، في مسعى إلى التخفيف من أهمية وساطته في المواجهة العسكرية القائمة بين إسرائيل وإيران، حليفه الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقال بوتين في كلمة القاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبروغ الاقتصادي "لا نسعى مطلقا للتوسط، نحن نقترح أفكارا فقط".

وأضاف "إذا كانت هذه الأفكار جذابة للبلدين، فسنكون سعداء"، مؤكدا أن روسيا لديها "اتصالات" بهذا الشأن مع إسرائيل و"مع أصدقائنا الإيرانيين".

حافظت موسكو على علاقات جيدة مع إسرائيل لكن الهجوم الروسي في أوكرانيا وحرب إسرائيل في غزة أضعفا العلاقات بينهما.

وفي المقابل، اقتربت روسيا بشكل كبير من إيران. ووقع البلدان معاهدة شراكة استراتيجية شاملة في يناير، تهدف إلى تعزيز علاقاتهما.

في اليوم الأول للضربات الإسرائيلية على إيران الموافق 13 يونيو، اعرب بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن "استعداده لأداء دور وسيط بهدف تفادي تصعيد جديد في التوترات"، بحسب الكرملين.

لكن اقتراحه قوبل بتحفظ الاتحاد الأوروبي الذي رأى أن روسيا "لا يمكن أن تكون وسيطا موضوعيا".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البداية إنه "منفتح" على مثل هذا الاقتراح، لكنه غير موقفه لاحقا.

وصرح ترامب للصحافيين الأربعاء في البيت الابيض "لقد عرض القيام بوساطة، فطلبت منه أن يسدي لي خدمة ويقوم بوساطة لنفسه. فلنهتم أولا بواسطة من اجل روسيا"، واضاف مخاطبا بوتين "يمكنك ان تهتم بذلك (النزاع في الشرق الاوسط) لاحقا".