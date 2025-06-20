رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لحملة طويلة وننتظر أياماً صعبة

رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لحملة طويلة وننتظر أياماً صعبة
وأضاف في رسالة مصورة موجه إلى الإسرائيليين "لقد أطلقنا الحملة الأكثر تعقيدا في تاريخنا وعلينا أن نكون مستعدين لحملة طويلة رغم إحراز تقدم كبير، تنتظرنا أيام صعبة نستعد لاحتمالات عديدة".
وأكد أن الجيش الإسرائيلي أعد لعملية "الاسد الصاعد" التي بدأت في 13 يونيو طوال أعوام، مع الاحتفاظ بأكبر قدر من السرية لكنه قال "إن امتزاج التهديدات النووية والصواريخ الإيرانية أجبرنا على توجيه ضربة استباقية".
وأضاف "هذه الحملة العسكرية هي الأكثر تعقيدا في تاريخنا ونعمل وفق خطة منظمة ولكنها مطواعة تتكيف مع تطور الوضع".
يذكر أن إسرائيل شنت هجوما غير مسبوق على إيران سعيا الى منعها من امتلاك قنبلة نووية، الأمر الذي نفته طهران على الدوام.
إلى ذلك أطلقت إيران اليوم دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وفق مستشفى في مدينة حيفا الساحلية شمال إسرائيل، حيث أُصيب مبنى واحد على الأقل فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف منصات إطلاق صواريخ أرض - جو في جنوب غرب إيران، بعدما شنّ غارات على أهداف في طهران وأصفهان وفي غرب إيران.
ودوّت صفارات الإنذار في وقت سابق في جنوب إسرائيل، حيث استهدف هجوم إيراني مدينة بئر السبع، ما ألحق أضرارا كبيرة.
وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل 224 شخصا على الأقل في إيران فيما أسفرت الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 25 شخصا.
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