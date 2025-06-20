رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لحملة طويلة وننتظر أياماً صعبة

MENAFN - Al-Bayan) ">دعا رئيس أركان الجيش الاسرائيلي إيال زامير اليوم الإسرائيليين الى الاستعداد لأيام صعبة وقال إن على إسرائيل الاستعداد لحملة طويلة في الحرب مع ايران.

وأضاف في رسالة مصورة موجه إلى الإسرائيليين "لقد أطلقنا الحملة الأكثر تعقيدا في تاريخنا وعلينا أن نكون مستعدين لحملة طويلة رغم إحراز تقدم كبير، تنتظرنا أيام صعبة نستعد لاحتمالات عديدة".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي أعد لعملية "الاسد الصاعد" التي بدأت في 13 يونيو طوال أعوام، مع الاحتفاظ بأكبر قدر من السرية لكنه قال "إن امتزاج التهديدات النووية والصواريخ الإيرانية أجبرنا على توجيه ضربة استباقية".

وأضاف "هذه الحملة العسكرية هي الأكثر تعقيدا في تاريخنا ونعمل وفق خطة منظمة ولكنها مطواعة تتكيف مع تطور الوضع".

يذكر أن إسرائيل شنت هجوما غير مسبوق على إيران سعيا الى منعها من امتلاك قنبلة نووية، الأمر الذي نفته طهران على الدوام.

إلى ذلك أطلقت إيران اليوم دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وفق مستشفى في مدينة حيفا الساحلية شمال إسرائيل، حيث أُصيب مبنى واحد على الأقل فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف منصات إطلاق صواريخ أرض - جو في جنوب غرب إيران، بعدما شنّ غارات على أهداف في طهران وأصفهان وفي غرب إيران.

ودوّت صفارات الإنذار في وقت سابق في جنوب إسرائيل، حيث استهدف هجوم إيراني مدينة بئر السبع، ما ألحق أضرارا كبيرة.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل 224 شخصا على الأقل في إيران فيما أسفرت الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 25 شخصا.