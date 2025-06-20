مصر تدعو إلى تبني مقاربة شاملة لمعالجة ملف اللاجئين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت جمهورية مصر العربية، إلى تبني مقاربة شاملة لملف اللجوء، تراعي الأبعاد الإنسانية والتنموية في آنٍ واحد، بما يضمن دعم قدرات الدول المضيفة وتعزيز صمود مجتمعاتها.



وأكدت، أن معالجة جذور الأزمات التي تدفع الملايين للنزوح تظل أولوية قصوى، لا سيما من خلال تسوية النزاعات وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.



وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدولية، مؤكدة أن الاستجابة الفعالة لقضايا اللجوء تتطلب شراكة حقيقية وتنسيقاً مستداماً بين الدول والمنظمات الدولية.



كما دعت مصر إلى، ضرورة حماية الفارين من النزاعات وتعزيز روح التضامن معهم ومع المجتمعات التي احتضنتهم، مشيرة إلى أنها حالياً تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر من 62 جنسية مختلفة، في إطار سياسة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، دون تمييز.

بترا